Voceadores organizan intercambio masivo de estampas mundialistas en Tampico; esperan aficionados de toda la región

Durante los últimos cuatro meses aproximadamente 75 voceadores de Tampico y Ciudad Madero han comercializado cerca de cinco mil álbumes del mundial, cifra que ha impulsado las ventas dentro del gremio.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el objetivo de que ningún aficionado al fútbol se quede sin completar su álbum mundialista y como una forma de agradecer la preferencia de quienes adquieren sus productos en puestos de revistas, la Unión de Voceadores de Tampico y Ciudad Madero anunció un intercambio masivo de estampas este sábado 23 de mayo en sus instalaciones ubicadas en la esquina de Sor Juana Inés de la Cruz y bulevar Fidel Velázquez, conocido como Perimetral en Tampico.

El evento se desarrollará de las 3:00 a las 6:00 de la tarde y estará abierto al público de Tampico, Ciudad Madero, Altamira, así como habitantes de la región huasteca.

La actividad será organizada por Héctor Molina Cepeda, Benigno Cruz y Ramón Ángel Mata Noriega, secretario general, secretario del exterior y secretario de trabajo del gremio de voceadores, respectivamente.

Los representantes señalaron que la venta de álbumes y estampas ha representado una importante reactivación económica para el sector, al registrar una alta demanda en los últimos meses.

“La Unión de Voceadores con la finalidad de que ningún aficionado al fútbol se quede incompleto su álbum las ventas han sido excelentes, viene el tercer viaje de 5 mil estampas, 5 mil sobres y 9 mil 500 álbumes los cuales vemos que la ciudadanía de Tampico, Ciudad Madero y Altamira tiene buena recepción y nos ha dado la preferencia de cierta manera. En nuestras instalaciones de la Unión de Voceadores en Sor Juana con Perimetral, toda la ciudadanía puede acudir este sábado de 3 a 6 de la tarde a hacer intercambio… Tenemos sillas, toldos. Va a ser en el salón de juntas, ellos harían intercambio de estampas. Compran y salen repetidas”.

Indicaron que durante los últimos cuatro meses aproximadamente 75 voceadores de Tampico y Ciudad Madero han comercializado cerca de cinco mil álbumes del mundial, cifra que ha impulsado las ventas dentro del gremio.

Indicaron que una de las estampas más buscadas por coleccionistas y aficionados es la del futbolista Lionel Messi, por lo que prevén que sea una de las más intercambiadas durante la jornada.

“Esto lo trae la Unión de Voceadores. No es una empresa, no es una distribuidora, es el propio gremio que lo está trayendo para el beneplácito de todos los aficionados del fútbol, está en buena venta por eso pedimos otra dotación… va a haber esa inquietud cuál es el futbolista que tenga más atractivo… Messi”.

Los organizadores informaron además que para este viernes esperan la llegada de una nueva dotación de cinco mil álbumes de pasta delgada con costo de 100 pesos cada uno, mientras que la edición de pasta dura tendrá un precio de 350 pesos. Los sobres con siete estampas se comercializan en 25 pesos.

Finalmente, adelantaron que la intención es convertir esta dinámica en una actividad permanente, por lo que el intercambio de estampas podría repetirse cada sábado conforme avance la fiebre mundialista.