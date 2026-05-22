Enfrentan rezagos grupos LGBTQ+

Activistas advierten que, pese a avances legales en Tamaulipas, persisten barreras institucionales, burocráticas y laborales que dificultan el acceso efectivo a derechos de la comunidad LGBTQ+.

Por José Luis Rodríguez Castro

Expreso La Razón

Aunque Tamaulipas registra avances legales, representación política y nuevos marcos de derechos para la comunidad LGBT+, activistas advierten que la aplicación cotidiana de estas garantías todavía enfrenta rezagos legislativos, burocracia y barreras institucionales que mantienen una brecha entre la norma y la realidad.

“Georgina”, una joven que se encuentra en protocolo de cambio de género, fue despedida de su trabajo , cuando reveló el proceso que seguía.

“¿Esto no es discriminación? Hay una legislación vigente que no permite acciones de este tipo y nadie sabe o no quieren saber”, dice Mercurios Espinoza, activista del sur de Tamaulipas.

La publicación de leyes en materia de reconocimiento y atención a personas LGBT+, así como la incorporación de acciones afirmativas en espacios de representación municipal, forman parte de los cambios que organizaciones civiles ubican en los últimos años.

Sin embargo, colectivos señalan que el desafío central ya no se limita a la aprobación de normas, sino a su implementación efectiva en trámites, servicios públicos y decisiones administrativas.

LEYES APROBADAS, CAMBIOS QUE NO ATERRIZAN

La reforma relacionada con identidad sexo genérica continúa entre los principales pendientes legislativos en Tamaulipas.

Mercurios Espinoza, representante la asociacion civil “México Igualitario” sostiene que uno de los cambios necesarios es la descentralización de trámites del Registro Civil para evitar que los usuarios tengan que trasladarse a Ciudad Victoria.

Actualmente, advierte , los procedimientos para adecuación o actualización de actas implican costos de transporte, viáticos y tiempo que no todas las personas pueden asumir.

“Hay muchas personas que no cuentan con recursos para transporte foráneo, viáticos y demás para algo tan básico como realizar estos trámites”, explicó.

Añade que la propuesta contempla permitir que estos procesos se realicen en registros civiles municipales e incluso mediante sistemas digitales, lo que reduciría cargas económicas y administrativas.

El activista afirma que la problemática no se limita a la comunidad LGBT+, sino que refleja saturación de oficinas, retrasos en trámites y posibles espacios para irregularidades administrativas en distintos municipios.

POLÍTICA PÚBLICA LIMITADA INVISIBILIZA A GRUPOS VULNERABLES, ADVIERTE ACTIVISTA LGBT+

Espinoza sostiene que las políticas públicas siguen diseñándose bajo esquemas heteronormados y binarios que no reflejan la diversidad social existente en Tamaulipas.

Advierte que la falta de enfoque interseccional impide reconocer realidades múltiples, donde una persona puede ser LGBT+, migrante y con discapacidad simultáneamente.

Señala que esta visión limitada provoca invisibilización de grupos vulnerables en programas gubernamentales y decisiones administrativas que no consideran condiciones sociales específicas.

DEL DISCURSO INCLUSIVO A LA OPERACIÓN GUBERNAMENTAL

Los activistas reconocen avances recientes, aunque advierten que persiste una distancia entre el reconocimiento jurídico y la aplicación práctica de los derechos.

Celso Pérez Ruiz, presidente de la asociación “Algún Día Tendremos Alas”, señala que la aprobación de la Ley de Reconocimiento y Atención a las Personas LGBT+ colocó a Tamaulipas en un punto de avance inédito en el país.

De acuerdo con su visión, solo dos entidades cuentan con un marco legal de este tipo.

Sin embargo, advierte que aún falta traducir el marco normativo en políticas públicas concretas.

Entre los retos menciona la asignación de presupuestos, generación de estadísticas, capacitación de servidores públicos y la implementación real de mecanismos de inclusión en dependencias gubernamentales.

“Los funcionarios públicos tienen el deber de enmarcar su actuar a esta ley”, señaló.

CUANDO EL ACCESO TAMBIÉN SE CONVIERTE EN BARRERA

La inclusión, plantean activistas, no se limita a la existencia de leyes, sino también a las condiciones materiales de acceso a instituciones públicas.

Pérez Ruiz menciona que diversas oficinas de atención social continúen operando en espacios con limitaciones de accesibilidad para personas con discapacidad o grupos vulnerables.

La ubicación de dependencias en segundos pisos sin elevador o con accesos restringidos, señala, contradice los principios de igualdad sustantiva.

“No podemos hablar de igualdad sustantiva o inclusión si las áreas con las que la población tiene que interactuar siguen siendo inaccesibles”, afirmó.

SALUD, TRÁMITES Y MECANISMOS PENDIENTES

Además del marco legal, organizaciones civiles señalan problemáticas en materia de salud, atención institucional y acceso a servicios.

Ana Karen Quintanilla, presidenta de “Vida Trans” refiere casos vinculados con desabasto de medicamentos en zonas fronterizas y situaciones en las que usuarios han tenido que recurrir a vías legales para obtener atención o tratamientos médicos.

Ademas, explico que hay dificultades en procesos administrativos vinculados con cambios de identidad y mecanismos de conciliación laboral, donde persisten demoras y negativas de atención.

Para los colectivos, estos escenarios evidencian que el reconocimiento formal de derechos aún enfrenta obstáculos en su aplicación institucional.

ENTRE LOS AVANCES Y LOS PENDIENTES

La agenda LGBT+ en Tamaulipas mantiene abiertas discusiones sobre identidad de género, reformas al Código Civil, modificaciones al Código Penal, no criminalización del VIH y leyes contra crímenes de odio.

Celso Ruiz, destaca como avances la participación política mediante acciones afirmativas y la presencia de representantes de la comunidad en cargos municipales.

IDENTIDAD, EMPLEO Y LOS OBSTÁCULOS EN LA PRÁCTICA

Las barreras también se manifiestan en el ámbito laboral, de acuerdo con testimonios de activistas.

Por ejemplo, una persona que inició su proceso de cambio de identidad enfrentó problemas en su centro de trabajo y fue despedido.

Según su testimonio, el proceso de actualización documental derivado de ese trámite derivó en su baja laboral.