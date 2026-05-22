Escala Tamaulipas en el índice de paz

El estudio colocó al estado como el de mayor mejora nacional en seguridad, tras reducciones cercanas al 70% en homicidios y delitos con armas de fuego.

Por Staff

Expreso-La Razón

El Índice de Paz México 2026 situó a Tamaulipas como el estado con la mayor mejora general en términos de paz.

Las reducciones más significativas se produjeron en homicidios y delitos cometidos con armas de fuego con una caída cercana al 70 por ciento, lo que permitió convertirse en la décima entidad más pacífica del país durante el año anterior.

El documento, dado a conocer por el Instituto para la Economía y la Paz, señala que, como resultado de estas mejoras, Tamaulipas escaló 19 posiciones en las clasificaciones del Índice de Paz en México (IPM).

Después de Tamaulipas, los estados que registraron las mayores mejoras en materia de paz fueron Guerrero, Durango, Coahuila y Yucatán.

Tampico y Ciudad Madero fueron los dos municipios con menos casos de homicidio, tres y uno, respectivamente, en todo el país, mientras que Nuevo Laredo se ubicó en la posición número 13, con 11 homicidios.

Esto fue visto como resultado de la estrategia de seguridad implementada desde la Mesa de Paz, que diariamente preside el gobernador Américo Villarreal Anaya.

A nivel nacional, el Índice de Paz México 2026 señala que el año pasado México registró su mejora más significativa en la paz en al menos una década, tras cinco años de mejoras modestas pero constantes.

En 2025, la paz en México mejoró un 5.1 %, lo que marca el sexto año de avance tras cuatro años de deterioros sustanciales. A nivel estatal, las mejoras fueron generalizadas. Veintidós estados registraron mejoras en la paz el año pasado, mientras que 10 se deterioraron.

Yucatán se mantuvo como el estado más pacífico por noveno año consecutivo, seguido de Chiapas, Tlaxcala, Durango y Campeche.

Cabe destacar que el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) es un centro de estudios independiente, apartidista y sin ánimo de lucro, dedicado a reorientar la atención mundial hacia la paz como una medida positiva, alcanzable y tangible del bienestar y el progreso humanos.

El miércoles, el gobernador Américo Villarreal Anaya recordó que al iniciar su administración estatal, se registraban un promedio de 130 homicidios al mes en el estado.

“Lamentablemente en este mes llevamos 12 homicidios, pero creo que hay un cambio”, señalando que se trabaja para atender situaciones como la ocurrida el domingo pasado en Matamoros.

El Gobernador reconoció que la frontera, por las condiciones de intercambio comercial y la dinámica en esta zona, es más propensa a que se registren hechos de violencia, “y ahora estamos reforzando con la presencia de la policía federal y buscar tener la contención en estas áreas.

Destacó que el Instituto para la Economía y la Paz (IEP) centro de estudios independiente, en el “Índice de Paz 2026”, ubica en semáforo verde a Tamaulipas gracias al trabajo que se realiza.