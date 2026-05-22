Nopal emerge como cultivo alternativo en la zona centro y huasteca de Tamaulipas; exportan a EU desde Güémez

Productores de la región señalan que el nopal representa una opción rentable.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

La agricultura en la región centro y parte de la huasteca de Tamaulipas atraviesa una transformación productiva. Municipios como Güémez, Llera y Gómez Farías, históricamente dedicados a la citricultura, incorporan ahora al nopal como cultivo alternativo de alto potencial económico.

Este producto, símbolo nacional, se encuentra en plena etapa de desarrollo en la zona con el objetivo de aprovechar integralmente tanto su fruto, la tuna, como sus pencas, destinadas al consumo humano y a usos medicinales.

Un caso representativo se ubica en el ejido Luz del Campesino, en el municipio de Güémez, donde miles de pencas se encuentran en producción. Actualmente, esta unidad genera cada 10 días hasta 700 cajas de nopal tierno, cuya principal demanda proviene del mercado de Estados Unidos.

Productores de la región señalan que el nopal representa una opción rentable frente a la variabilidad de precios de los cítricos, además de requerir menor cantidad de agua y adaptarse a las condiciones del suelo. Por ello, se consolida como una apuesta estratégica para diversificar la actividad agrícola en esta zona del estado.

Las autoridades del sector agrícola dan seguimiento a este crecimiento, al considerarlo un ejemplo de reconversión productiva que fortalece la economía rural y abre nuevas oportunidades de exportación para Tamaulipas.