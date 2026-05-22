Omar, hijo de Julio César Chávez reparece en redes con mensaje tras salir de prisión; «Un año de pesadillas»

El hijo de Julio César también respondió algunas criticas de sus haters

Luego que el pasado miércoles 20 de mayo se confirmó la detención de Omar Chávez, hijo de Julio César Chávez, poco o prácticamente nada se sabía de las razones por las que el boxeador había sido detenido por agentes de la Policía Estatal Preventiva en la localidad de Agurato, en la Carretera Culiacán a Navolato.

Pese a que familiares o parte del equipo de trabajo de Omar Chávez no habían mencionado nada sobre lo sucedido, trascendió de manera extraoficial que las causas de su detención fueron debido a que su ex esposa lo acusó de violencia doméstica. Ante esto es el mismo Omar quien apareció en sus redes sociales tras salir de prisión y lanzó un poderoso mensaje.

Omar Chávez retoma su vida

Luego de varias horas, finalmente la tarde de este jueves 21 de mayo se confirmó que el hijo menor de Julio César Chávez fue puesto en libertad, pues gracias a su defensa legal el boxeador llevará todo su proceso desde afuera.

Ante esto, Omar retomó su vida y regresó a las redes sociales en donde sin decir nada explícitamente el pugilista compartió en sus historias una fotografía en la que se puede ver con la ropa con la que presuntamente fue detenido el pasado miércoles 20 de mayo de 2026.

En otros videos, Omar Chávez dedica mensajes a Dios y en otro clip ya aparece él nuevamente ya con otro semblante y con otra ropa, ahí el pugilista dedica unas palabras a su público y asegura que las pesadillas en su vida han terminado y que ahora está de regreso.

“Después de un año de pesadillas Omar Chávez dijo que iba a volver y ha vuelto gracias a Dios”, dijo Omar Chávez

Si bien no se tiene un contexto de esto, pues algunos lo ligan con los problemas con su ex esposa y otros más con su última recaída en los excesos, sin embargo sus seguidores se alegran de verlo bien y en libertad.

Omar Chávez responde a su haters

Además de las historias antes mencionadas, Omar publicó un par de videos en su fade de Instagram en donde aparece acompañado de algunos amigos con quienes se reunió para hacer deporte, en uno se mira jugando frontón, reta que ganó.

Y en otro video se puede ver al hijo de Julio César presumir su triunfo tras una reta de basketball, ante esto un usuario se burló de Omar al asegurar que es en lo único que gana ya que en el box, deporte de Chávez es profesional, nunca gana.

Ante esto, Omar Chávez no se quedó callado y lejos de enojarse por las criticas que recibió, el pugilista respondió que sí tiene talento arriba del box, sin embargo ha descuidado ese deporte por andar de “vago”, pero prometió que se viene lo mejor pues, se ha estado preparando.

“Soi bien bueno pero soi bien vago pero viene lo bueno me preparé bien y no andaré de vago”, escribió Omar Chávez

Con información de El Heraldo de México