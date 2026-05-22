Por culpa de la CFE victorenses temen a la llegada de lluvias

Los afectados señalan directamente a la Comisión Federal de Electricidad por la fragilidad de la infraestructura eléctrica en estas zonas.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso – La Razón

Lo que durante décadas fue sinónimo de alivio, esperanza y bendición para miles de familias victorenses, hoy se ha convertido en motivo de angustia y desesperación.

Y es que la llegada de las lluvias ya no solo representa el anhelado respiro ante las altas temperaturas, sino también el temor constante de quedarse sin energía eléctrica y hasta sin agua por horas o incluso días enteros.

Habitantes de diversos sectores de la periferia poniente de Ciudad Victoria denunciaron que cada precipitación, por ligera que sea, viene acompañada de apagones recurrentes que afectan gravemente su vida cotidiana.

Son colonias como la San Marcos 2, Tamatán, Camino Real y otros sectores aledaños, de las más golpeadas por las constantes interrupciones del servicio.

“Ya ni queremos que llueva porque poquito aire quiere para que truenen las conexiones y nos dejen sin luz”, reclamaron vecinos molestos, quienes aseguran vivir prácticamente en incertidumbre cada vez que el clima cambia.

Los afectados señalan directamente a la Comisión Federal de Electricidad por la fragilidad de la infraestructura eléctrica en estas zonas, acusando que las líneas y transformadores no soportan ni las mínimas condiciones adversas.

Denunciaron también que, aunque en repetidas ocasiones la CFE ha suspendido el suministro argumentando trabajos de mantenimiento o cambio de transformadores y líneas, la situación continúa exactamente igual o incluso peor.

“La naturaleza no tiene la culpa, el problema son las conexiones viejas y frágiles que tiene la Comisión”, expresaron los denunciantes, quienes aseguran sentirse abandonados ante la constante problemática.

Aunado a ello, reprocharon la lenta respuesta de las cuadrillas de atención, pues afirman que los reportes por falta de energía llegan a tardar hasta 24 horas o más en ser atendidos, dejando a familias completas soportando el calor extremo, sin agua en la red, pérdida de alimentos, daños en aparatos eléctricos y afectaciones en sus actividades diarias.

Por tanto, el enojo entre los habitantes comienza a escalar peligrosamente, pues algunos advirtieron que, de continuar los apagones y la falta de respuesta efectiva, podrían tomar las instalaciones de la CFE e impedir la salida de unidades como medida de presión.

Mientras las lluvias continúan acercándose a la región, en cientos de hogares victorenses el sonido de los truenos ya no genera alegría, sino preocupación, resignación y miedo a volver a quedar en penumbras.