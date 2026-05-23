Comapa Sur y Ayuntamiento de Tampico avanzan con el programa de bacheo en la ciudad

Por. Mario Prieto.
TAMPICO, TAMAULIPAS.- Con el propósito de mejorar las condiciones de movilidad y seguridad vial en distintos sectores de la ciudad, COMAPA SUR y el Ayuntamiento de Tampico continúan avanzando en el programa “VAcheando, cuidamos tu camino”, mediante el cual se realizan trabajos de rehabilitación de vialidades afectadas por reparaciones en la infraestructura hidrosanitaria.
Como parte de estas acciones, recientemente se llevaron a cabo trabajos de reposición de pavimento en una superficie de 250 metros cuadrados, beneficiando a habitantes de las colonias Morelos, Flores, Tamaulipas y Petrolera.
A través de este programa conjunto, se contempla la reparación de más de mil 200 baches en diferentes sectores del municipio, favoreciendo a alrededor de 300 colonias, con el objetivo de mejorar el estado de las vialidades y brindar mayor seguridad y funcionalidad para peatones y automovilistas.
Con estas acciones, COMAPA SUR refrenda su compromiso de trabajar de manera coordinada con el Ayuntamiento de Tampico para fortalecer la infraestructura urbana y elevar la calidad de vida de la población.