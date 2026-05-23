Transforma Armando Martínez con obras la zona rural de Altamira

En el ejido Mata del Abra, el alcalde dio inicio a la rehabilitación del campo de béisbol y del camino vecinal que conecta con la carretera Tampico-Mante

Por. Benigno Solís.

ALTAMIRA, TAMAULIPAS.- El alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez, acompañado de su esposa, la presidenta del DIF Altamira, C.P. Rossy Luque de Martínez, encabezó el arranque de importantes obras de rehabilitación en el ejido Mata del Abra, como parte de las acciones para continuar transformando la zona rural del municipio.

Durante la jornada, se dio inicio a la rehabilitación del campo de béisbol, espacio deportivo que beneficiará a niñas, niños, jóvenes y familias de la comunidad, además de la mejora del camino vecinal que conecta la carretera Tampico-Mante con el ejido Mata del Abra, facilitando el traslado y fortaleciendo la conectividad en la región.

El alcalde destacó que su administración mantiene un trabajo permanente en los 40 ejidos de Altamira, llevando más obras, servicios y acciones que contribuyan a elevar la calidad de vida de las familias altamirenses.

“Seguimos construyendo un mejor Altamira para todas y todos, llevando bienestar y desarrollo a cada rincón del municipio”, expresó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal reafirma su compromiso con el fortalecimiento de la infraestructura rural y el impulso al desarrollo social y deportivo de las comunidades.