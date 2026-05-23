Un tiroteo se registró en las inmediaciones de la Casa Blanca en Washington; agentes del Servicio Secreto abatieron a un sospechoso tras el incidente

Un hombre armado fue abatido por el Servicio Secreto tras un tiroteo registrado cerca de la Casa Blanca en Washington; autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad en la zona



6:02 pm

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