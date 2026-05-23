23 mayo, 2026

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Un tiroteo se registró en las inmediaciones de la Casa Blanca en Washington; agentes del Servicio Secreto abatieron a un sospechoso tras el incidente

Un hombre armado fue abatido por el Servicio Secreto tras un tiroteo registrado cerca de la Casa Blanca en Washington; autoridades desplegaron un fuerte operativo de seguridad en la zona
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ESTADOS UNIDOS.- Un hombre armado fue abatido por agentes del Servicio Secreto de los Estados Unidos tras registrarse un tiroteo en las inmediaciones de la Casa Blanca, lo que provocó un fuerte despliegue de seguridad y el cierre temporal del perímetro presidencial en Washington D.C.

De acuerdo con los primeros reportes, el sospechoso se aproximó a una de las entradas cercanas al complejo presidencial y abrió fuego contra elementos de seguridad, quienes respondieron al ataque y lograron neutralizarlo. Autoridades estadounidenses confirmaron que ningún funcionario de alto nivel resultó herido durante el incidente.

El operativo obligó a activar protocolos de emergencia alrededor de la residencia presidencial y a restringir temporalmente el acceso a diversas zonas cercanas a la sede del gobierno estadounidense.

Medios estadounidenses señalaron que el incidente ocurrió mientras el presidente Donald Trump se encontraba en Washington, aunque fue reportado fuera de peligro. El FBI y el Servicio Secreto ya iniciaron las investigaciones para determinar el móvil del ataque y si el agresor actuó solo.

CON INFORMACIÓN DE LA SILLA ROTA

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