Américo y María Villarreal dan protección a la niñez

Ponen en marcha Alojamiento Infantil Seguro y reafirman protección a la niñez tamaulipeca, así convierten a Tamaulipas en referente nacional con la firma de convenio entre el DIF, la Secretaría de Turismo y la Asociación de Hoteleros

Por. Staff

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El gobernador Américo Villarreal Anaya refrendó su compromiso en favor de los derechos de la infancia de Tamaulipas y puso en marcha la iniciativa Alojamiento Infantil Seguro, que consolida al estado como un referente nacional en la protección de niñas, niños y adolescentes. Además, presidió la firma del convenio de colaboración interinstitucional entre la Secretaría de Turismo, el Sistema DIF Tamaulipas y asociaciones de hoteleros de todo el estado.

“El que atenta y se mete contra los derechos de las niñas y de los niños, que no vela por el interés superior de nuestra infancia, se está metiendo con el Gobierno del Estado, se está metiendo con el gobernador del Estado de Tamaulipas”, afirmó.

Durante la ceremonia cívica de honores, este lunes en Palacio de Gobierno, acompañado por la presidenta del Sistema DIF Estatal, doctora María de Villarreal, y luego de expresar su felicitación con motivo del Día de la Marina Armada de México, que se conmemora este 1.º de junio, el gobernador dio la bienvenida al convenio de colaboración que suscriben el DIF Tamaulipas y la Secretaría de Turismo con las y los representantes de las asociaciones de hoteleros, el cual permite la suma de esfuerzos y establece la coordinación necesaria para la adopción de buenas prácticas en materia de protección de niñas, niños y adolescentes, así como la difusión de protocolos de actuación coherentes con el compromiso de un turismo responsable.

“Ratificamos que estamos determinados y unidos en torno a la tarea de velar para que la infancia sea para todos y todas nuestros pequeños una etapa llena de sentido, de sueños que se cumplen, de anhelos y realizaciones, y de los cuidados que les garanticen una infancia plena y feliz”, expresó.

El gobernador se refirió de manera especial a la magna concentración de miles de tamaulipecos y tamaulipecas, este domingo en el Recinto Ferial, en donde, aseguró, se demostró todo el respaldo de nuestro estado a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“El evento de ayer domingo dejó claro que México ya cambió y hoy apoya a nuestro movimiento de transformación. Nada ni nadie podrá detenerla. Desde Tamaulipas acompañamos a nuestra presidenta y tiene, por supuesto, todo nuestro respaldo”, afirmó. “Sigamos trabajando juntos a su lado, en unidad, para construir la gran nación que todos los mexicanos y mexicanas nos merecemos”, agregó.

Reconocen liderazgo de Américo

Ignacio López Vergara, representante de la Oficina de Terreno de UNICEF en Tamaulipas, Nuevo León y Coahuila, reconoció el liderazgo del gobernador Américo Villarreal, así como del DIF Tamaulipas y la colaboración interinstitucional, y aseguró que el convenio firmado también establece una hoja de ruta para que todos los hoteles y prestadores de servicios turísticos sepan qué es lo que tienen que hacer para proteger a niñas, niños y adolescentes, generar espacios seguros y facilitar el tránsito una vez que se ha abierto el camino.

“Muchísimas felicidades a todas y a todos y, nuevamente, subrayó el compromiso de UNICEF con el estado. Con lo que nosotros podamos apoyar, estamos aquí para apoyarles y les vamos a ir acompañando para asegurar que haya cada vez más espacios seguros para las infancias del estado”, dijo.

Como parte del evento, el gobernador y la presidenta del DIF entregaron reconocimientos a siete ejecutivos y representantes de diferentes hoteles del estado que, a partir de hoy, cuentan con el distintivo Alojamiento Infantil Seguro.