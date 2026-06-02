Aseguran contrabando de 350 tortuguitas

Las tortugas eran enviadas como juguetes

Perla Reséndez

EXPRESO-LA RAZÓN

MATAMOROS, Tam.- La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) aseguró 350 tortugas de distintas especies que eran transportadas ilegalmente en una empresa de paquetería en Matamoros, ocultas en paquetes identificados como “juguetes”.

El hallazgo ocurrió el pasado 26 de mayo, luego de que personal de la empresa detectara irregularidades en el manejo del envío y alertara a las autoridades ambientales.

Durante la inspección, elementos de Profepa confirmaron que los reptiles se encontraban confinados en recipientes pequeños, envueltos en calcetines y bajo condiciones severas de hacinamiento.

Las autoridades señalaron que estas condiciones representaban un grave riesgo para la integridad y supervivencia de los ejemplares.

Tras realizar la identificación preliminar de las especies, Profepa contabilizó 344 tortugas casquito (Kinosternon spp.), dos tortugas adornadas (Terrapene ornata) y cuatro tortugas mexicanas (Terrapene mexicana) .

Al momento de la revisión, 25 tortugas casquito ya habían muerto debido a las malas condiciones de transporte.

Las especies aseguradas se encuentran protegidas bajo la NOM-059-SEMARNAT-2010 y también forman parte del Apéndice II de la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies Amenazadas (CITES).

Las tortugas fueron trasladadas de manera precautoria a una Unidad de Manejo Ambiental en Matamoros, donde reciben atención especializada y resguardo adecuado.

En el operativo participaron elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano, quienes brindaron seguridad durante el traslado y protección de los ejemplares.

El comercio ilegal de especies silvestres protegidas constituye un delito federal contemplado en el artículo 420 del Código Penal Federal, exhortando a la ciudadanía a reportar cualquier caso sospechoso relacionado con la venta, transporte o posesión ilegal de animales silvestres.