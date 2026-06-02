Ejecutará fiscalía varias detenciones rezagadas

Anuncia el fiscal General que se activarán una gran cantidad de ordenes de aprehensión que estaban rezagadas desde hace años por distintos delitos

Por. Perla Reséndez

EXPRESO-LA RAZÓN

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El Fiscal General de Justicia del Estado, reconoció que existe un número importante de órdenes de aprehensón pendientes por ejecutar, por lo que están actualizando su base de datos, para conocer el estatus de los casos.

“No es que se hubieran reactivado, lo que estamos haciendo es actualizar las bases de datos de mandamientos judiciales, nosotros en lo particular, tenemos un seguimiento puntual”, dijo Jesús Eduardo Govea Orozco.

El trabajo que se realiza, dijo el Ombudsman del Estado, es conciliar los datos estadísticos tanto del Poder Judicial como de la propia Fiscalía, para que coincida la cifra.

“Sí ha avanzado en este rubro, aunque sigue habiendo un número importante de mandamientos judiciales por cumplimentar”, explicando que lo informado por la Magistrada presidenta del Poder Judicial, se trata de órdenes de aprehensión que están en los registros. “Se tienen que analizar para su clasificación correcta, algunos de ellos pueden ser mandamientos vigentes, otros que deban prescribirse, algunos ya ejecutados”, comentó.

Govea Orozco aseguró que hasta el momento, en los análisis realizados, no se ha encontrado algún mandamiento judicial que de manera dolosa y para beneficiar a algún acusado, se hubiera omitido.

El Fiscal General del Estado, adelantó que próximamente se presentarán cifras oficiales sobre el avance de este proceso de depuración y conciliación de datos judiciales en Tamaulipas.

Caso Grupo Fugitivo no está cerrado

En otro tema, el abogado de Tamaulipas confirmó que el caso del “Grupo Fugitivo” continúa abierto y bajo investigación, a un año de la desaparición y asesinato de cinco integrantes de la agrupación musical en Reynosa.

Aseguró que las indagatorias siguen activas y que actualmente se implementan medidas para fortalecer la confiabilidad de los procesos de identificación forense relacionados con el caso.

Aunque evitó revelar nuevos datos sobre la investigación, reiteró que el expediente permanece vigente debido a la naturaleza de los hechos, “no es un caso cerrado por su propia naturaleza”, afirmó Eduardo Govea Orozco.

El Fiscal explicó que las autoridades trabajan en acciones preventivas y correctivas para garantizar que los procedimientos periciales y de identificación cuenten con absoluta certeza y transparencia.

También aseguró que mantiene acompañamiento y atención permanente a los familiares de las víctimas a través de las áreas especializadas de la dependencia.

Los hechos ocurrieron el 25 de mayo de 2025, cuando cinco integrantes del “Grupo Fugitivo”, agrupación norteña originaria de Reynosa, fueron privados de la libertad tras una presentación privada en la colonia Riveras de Rancho Grande.

Posteriormente, las autoridades confirmaron el asesinato de los músicos, y la detención de 13 personas, entre ellas Santos «N», o «Jimmy», jefe de grupo delictivo en la región y presunto responsable .