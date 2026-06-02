Fiebre futbolera

GOLPE A GOLPE/ JUAN SÁNCHEZ MENDOZA

Por Juan Sánchez Mendoza

Estamos a diez días de inaugurarse la copa mundial del balompié, que, a la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) le generaría ingresos hasta por 13 mil millones de dólares. Por venta de derechos de transmisión televisiva, patrocinios, entradas y comercialización directa.

Pero a México poco le aportaría en la derrama económica estimada en poco más de cuatro mil millones por consumo directo del turismo, pues hay que considerar (y restar) el gasto para renovar la infraestructura urbana. No sólo de la Ciudad de los Palacios, sino de las dos subsedes: Guadalajara y Monterrey.

Ciertamente, durante 14 días habrá en nuestro país alto consumo. Del jueves 11 al miércoles 24 de este mismo mes –el mero Día de San Juan–, en que el selectivo tricolor jugará su tercer encuentro eliminatorio.

Y, dependiendo del resultado, podría incrementarse el consumo o bien disminuir.

De cualquier forma, las televisoras ya están haciendo el negociazo por ofrecer la transmisión de todos los partidos con el pago de cuota especial y toda la usura comercial –tiendas de autoservicio, bancos, refaccionarias, restaurantes, bares y casas de empeño al menos–, mediante ‘descuentos’.

Esto, considerando solamente el aspecto económico.

En lo que tiene qué ver con el aspecto social, México se distingue por ser uno de los países con mayor afición al futbol.

Cohabitamos el país +/- 135 millones de personas.

Y, según estadísticas, más de la mitad son aficionados al futbol:

Nielsen, en su estudio más reciente, refiere que el 56% de la población adulta se declara aficionada, alcanzando los 34.4 millones de seguidores;

Mitofsky, en sus estudios, refiere que alrededor del 64 por ciento de los mexicanos se declara aficionado al fútbol, ubicando a México entre los primeros lugares de gusto por este deporte a nivel global; e

Ipsos, sitúa el gusto específico y principal por este deporte en un 42% por encima de otras disciplinas.

Considero que esas tres empresas se quedan cortas, porque no es lo mismo evaluar a la población apasionada con el fútbol igual que a la afición que con tranquilidad acude a un estadio, o ve los partidos por televisión, sin excitarse.

De cualquier forma, observo una fiebre futbol-maniaca impulsada por la usura, pero con respuesta afirmativa de parte de la sociedad.

Lo afirmo por observar la oferta-adquisición de playeras, banderolas, banderines, banderas, sombreros, compra de espacios televisivos, la oferta comercial para adquirir televisiones a precios aceptables y, sobre todo, por la disposición presidencial a montar escenarios para presenciar, al menos, el primer partico del mundial.

Contagiada de esa fiebre futbolera, sé que familias completas ya están poniéndose de acuerdo con otras para reunirse el próximo jueves 11, sin importarles faltar al trabajo.

¿Es bueno o malo?

Crecimiento de NLD

La administración municipal de Nuevo Laredo con Carmen Lilia Canturosas Villarreal al frente, ha logrado una transformación sin precedentes, pues se observan inversiones en obra pública, rehabilitación de espacios históricos, récords en finanzas públicas y, lo mejor, sólida comunión con la sociedad.

El quehacer fecundo de la alcaldesa, ha llevado al municipio fronterizo a ser considerado uno de los más productivos y aportadores del país.

Con justa razón, pues por sus puentes internacionales cruzan al día al menos 20 mil tráileres transportando alimentos, materiales de construcción, equipos médicos, enseres domésticos e infinidad de artículos, dejándole al país una derrama económica superior a los $ 250 mil millones anuales.

En su tránsito, obviamente, los transportistas dañan avenidas y calles, pero de inmediato son rehabilitadas por disposición de la alcaldesa, quien, por cierto, en su administración registra finanzas sanas, una infraestructura municipal sin precedentes; atención personalizada a todos los ciudadanos y un óptimo programa de desarrollo social.

Caso Coahuila

El domingo próximo habrá comicios en Coahuila para renovar el Congreso local: 16 diputados de mayoría relativa y 9 de representación proporcional.

A la fecha, en la LXIII Legislatura, el PRI mantiene 10 curules; cinco el PAN e igual número morena; dos el PRD; una el PVEM, otra la UDC y una más el PT.

En este proceso asoman dos coaliciones: morena-PT y PRI-UDC.

Las encuestas más recientes publicadas por el periódico ‘Vanguardia’, levantadas vía telefónica por Electoralia, Gobernarte y Rubrum, durante la segunda quincena de mayo próximo pasado, coinciden en sus resultados, de que, en los 16 distritos electorales, aventaja ampliamente el tricolor.

Sin embargo, en tres de esas demarcaciones podría darse la sorpresa.

El panorama político-electoral era de esperarse por el posicionamiento del gobernador (priista) Manolo Jiménez Salinas, quien encabeza todas las mediciones sobre la aceptación ciudadana de los 32 mandatarios estatales.

Correo: jusam_gg@hotmail.com