La venta de espejitos: Magnificar lo irrelevante o disfrazar lo trascendente

EXPOSICIÓN DE MOTIVOS/ JOSUÉ SÁNCHEZ NIETO

Por. Josué Sánchez Nieto

En el plano Legislativo, tan importante es lo que se propone, como la manera en que se explica; si bien, las leyes se construyen con artículos y decretos, también se construyen con buenos argumentos.

Una iniciativa legislativa debe analizarse de manera integral: tanto por lo que establece en su parte normativa como por lo que justifica en su exposición de motivos; ignorar cualquiera de las dos dimensiones sería como leer únicamente la mitad de una historia.

La semana pasada, en el Congreso de Tamaulipas, se presentaron dos iniciativas que ejemplifican perfectamente este fenómeno.

La primera, impulsada por la diputada Yuriria Iturbe, fue presentada como una reforma necesaria para fortalecer la certeza jurídica, homologar el Código Municipal con la Constitución local y evitar interpretaciones erróneas que pudieran afectar la operatividad institucional y la seguridad jurídica.

Sin embargo, al revisar el contenido material de la reforma, el resultado es mucho más modesto de lo que la narrativa permite suponer: únicamente se reordena alfabéticamente la lista de municipios contenida en el Código Municipal, modificando la posición de uno de ellos dentro del listado.

Y no se trata de cuestionar la legalidad de la propuesta, ni de negar la conveniencia de mantener actualizada nuestra legislación, el problema radica en la desproporción entre el diagnóstico presentado y el efecto real de la reforma.

Cuando una modificación menor se reviste de una urgencia casi institucional, la exposición de motivos deja de ser un instrumento de justificación legislativa para convertirse en una herramienta de mercadotecnia parlamentaria.

El segundo caso resulta todavía más delicado.

La iniciativa promovida por el diputado Marco Gallegos se presenta bajo una premisa difícil de cuestionar: “garantizar” el derecho de todas las diputadas y diputados a integrar la Mesa Directiva del Congreso.

En apariencia, se trata de una reforma incluyente y democrática. Sin embargo, detrás de esa narrativa se encuentra una modificación constitucional que elimina uno de los mecanismos de equilibrio interno que obligaban a construir acuerdos entre las distintas fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo.

El candado vigente no era una ocurrencia administrativa. Era un mecanismo de pesos y contrapesos diseñado para evitar la concentración absoluta del control parlamentario y fomentar el diálogo entre grupos legislativos.

Su eliminación no amplía necesariamente la participación; en los hechos, facilita que una mayoría controle con menor resistencia los órganos de conducción del Congreso.

La diferencia entre el discurso y el efecto real de la reforma es precisamente lo que debe preocuparnos.

Las exposiciones de motivos no son simples introducciones decorativas, constituyen una parte fundamental del proceso legislativo.

De hecho, cuando existen dudas sobre el alcance o la interpretación de una norma, los tribunales y órganos jurisdiccionales suelen acudir a los debates parlamentarios y a las exposiciones de motivos para comprender cuál fue la intención del legislador al crearla.

Por ello, la técnica legislativa exige rigor, precisión y honestidad argumentativa. Una buena ley requiere tanto de un articulado técnicamente correcto como de una justificación congruente con sus verdaderos alcances; de poco sirve una norma impecablemente redactada si sus motivos son imprecisos o engañosos; del mismo modo, una exposición brillante no puede compensar un diseño normativo deficiente.

Los dos ejemplos de la semana pasada muestran riesgos opuestos, pero igualmente preocupantes: por un lado, la exageración de los efectos de una reforma prácticamente intrascendente; por otro, la minimización de las consecuencias de una reforma con profundas implicaciones para la vida parlamentaria.

Por eso, como ciudadanos, debemos acostumbrarnos a leer más allá de los encabezados y de los discursos de presentación. Las iniciativas no deben evaluarse únicamente por cómo se venden, sino por lo que realmente hacen.

Porque en el Congreso, como en la política, los espejitos no se utilizan para mostrar la realidad; se utilizan para distraernos de ella.