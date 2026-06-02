¡Vive sueño del «Tri»!

Alonso vive su primera convocatoria con la selección

POR. DANIEL VÁZQUEZ

EXPRESO

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El futbolista tamaulipeco Ricardo Alonso Cisneros continúa dando pasos importantes en su carrera profesional luego de recibir su primera convocatoria con la Selección Mexicana Sub-20.

El oriundo de El Mante reportó recientemente al Centro de Alto Rendimiento (CAR), donde ya trabaja con el representativo nacional de cara a una serie de encuentros amistosos programados para esta concentración.

“El Rika”, como es conocido dentro del futbol, compartió en redes sociales su indumentaria de concentración con la Selección Mexicana, reflejando el momento que vive tras ser considerado dentro del proceso juvenil del combinado nacional.

Ricardo Alonso Cisneros pertenece actualmente a los Rayos del Necaxa, institución con la que logró debutar hace algunos meses en la Primera División, consolidando así el crecimiento que ha mostrado en fuerzas básicas y futbol profesional.

La convocatoria representa un paso importante para el futbolista tamaulipeco, quien continúa abriéndose camino en el balompié nacional y ahora tendrá la oportunidad de mostrarse con la camiseta de México en categoría Sub-20.