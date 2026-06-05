Muere El Licenciado Cortillo, actor de La Familia P.Luche; esto se sabe de su repentino fallecimiento

Su personaje se convirtió en uno de los favoritos al aparecer en varios capítulos de la segunda y tercera temporada.

Nuevamente los pasillos de Televisa se vistieron de luto después de que se confirmó el sensible fallecimiento de un famoso actor que participó en la serie «La Familia P.Luche», protagonizada por Eugenio Derbez y Consuelo Duval. La noticia fue anunciada en redes sociales.

Por medio de redes sociales se confirmó la muerte del actor, Abraham Pérez, quien dio vida al «Licenciado Cortillo» en la serie «La Familia P. Luche». Su personaje se convirtió en uno de los favoritos al aparecer en varios capítulos de la segunda y tercera temporada.

Muere actor de La Familia P.Luche

Durante la noche del jueves 4 de junio el creador de contenido, Omar Crew, confirmó la muerte de su amigo, el actor de Televisa, Abraham Pérez, quien colaboró junto a Eugenio Derbez en la serie «La Familia P.Luche», una de las más exitosas de la televisora de San Ángel.

Por medio de sus redes sociales, el titular del podcast «La cabina paranormal» subió un desgarrador mensaje para darle el último adiós al «Licenciado Cortillo», recordando el excelente trabajo que hizo a lo largo de dos temporadas en «La Familia P.Luche».

«Amigo de tantos años Abransito mejor conocido como Lic. Cortillo de La Familia P.Luche se nos adelanta. Toda una vida de conocernos al igual que a su familia que le deseamos pronta resignación», escribió.

Ante las dudas que generó su publicación, el creador de contenido compartió otro mensaje recordando que tenía una gran amistad con Abraham Pérez, «El Licenciado Cortillo» de «La Familia P.Luche». Detalló que sus familias son muy unidas y por eso puede confirmar su muerte.

«Nos conocimos de toda la vida y nuestros papás fueron amigos por más de 50 años. Una gran persona y siempre feliz. Hermanito, como les decía a todos, ya anda en el cielo regañando a todos allá», escribió.

Después de que la publicación se volviera viral, usuarios en redes sociales recordaron con mucho cariño al «Licenciado Cortillo» de «La Familia P.Luche». Algunos internautas aseguraron que eran vecinos del actor y también confirmaron su fallecimiento. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

¿Quién era y de qué murió «El Licenciado Cortillo»?

Abraham Pérez fue un famoso actor que consiguió su fama gracias a su participación en la serie «La Familia P.Luche», protagonizada por Eugenio Derbez y Consuelo Duval. En los capítulos de las temporadas 2 y 3 dio vida al «Licenciado Cortillo».

La noche del jueves 4 de junio su amigo, el creador de contenido, Omar Crew, subió un mensaje en redes sociales confirmando su muerte. Hasta el momento se desconocen las causas de su fallecimiento.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO