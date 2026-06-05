Muere James Handy, actor de Jumanji, tras ser apuñalado; el hijo de su novia es sospechoso

La estrella de Hollywood tenía 81 años de edad y es recordada por su longeva carrera que comenzó en la década de los años 70

El actor estadounidense James Handy perdió la vida a los 81 años de edad el miércoles 3 de mayo luego de que fue apuñalado. El ataque contra el actor de la película “Jumanji” ocurrió a plena luz del día en Los Ángeles, California, Estados Unidos.

La muerte de la estrella de Hollywood se dio de manera sorpresiva porque inicialmente el Departamento de Policía de Los Ángeles recibió a las 9:30 de la mañana una llamada al 911 mediante la que se dio a conocer el hecho violento; por ende, en ese momento se desconocía que se trataba del famoso.

Sin embargo, en la misma llamada los oficiales obtuvieron la siguiente declaración acerca del suceso contra James Handy:

“Soy el hijo del hombre, acabo de matar al hombre del pecado”.

Qué le pasó al actor James Handy

Para atender la llamada de auxilio, los agentes se trasladaron a la cuadra 19200 de la calle Erwin, en el área de West Valley, donde encontraron a James Handy apuñalado en el pecho. El actor de la cinta “Top Gun: Maverick” se encontraba inconsciente en el jardín delantero de su casa. El actor estadounidense fue llevado de emergencia al hospital, donde se confirmó su muerte.

Quién es el sospecho de la muerte de James Handy

Las autoridades dieron a conocer que hay una investigación en curso y hay un sospechoso: Michael Gledhill, de 44 años, quien es residente de Tarzana. Esto dio pie a una investigación y quienes están a cargo de esta revelaron que el sospechoso hizo señas cuando los policías llegaron al lugar y confesó que es la persona que buscaban.

También se dio a conocer que Michael Gledhill vivía en la residencia con su madre, quien era la novia de James Handy, quien es recordada por su longeva carrera que comenzó en la década de los años 70. De acuerdo con las autoridades, el detenido fue arrestado bajo sospecha del cargo de asesinato. La fianza fijada es de 2 millones de dólares, según los registros penitenciarios.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO