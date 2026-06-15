Carambola en la Cuesta Del Salero deja un muerto y tres heridos

Cerca de las 18:00 horas cuerpos de emergencia de Hidalgo, Villagrán y Mainero llegaron hasta ese tramo para atender a los heridos de esta carambola en la que participaron 4 vehículos

Por Alejandro Dávila

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Una persona sin vida y tres más lesionadas es el saldo que dejó un fuerte accidente registrado en el kilómetro 94 de la carretera Federal 85 a la altura de la zona conocida como la Cuesta Del Salero.

Cerca de las 18:00 horas cuerpos de emergencia de Hidalgo, Villagrán y Mainero llegaron hasta ese tramo para atender a los heridos de esta carambola en la que participaron 4 vehículos.

Desafortunadamente los paramédicos confirmaron la muerte de un hombre mientras que una mujer que al parecer es su madre fue llevada grave a un hospital de Hidalgo.

Dos personas más que viajaban en otra de las unidades también fueron trasladadas al nosocomio con algunas lesiones en el cuerpo.

Las primeras investigaciones revelaron que el fallecido conducía un automóvil en color blanco de reciente modelo que hacía desplazar en sentido de norte a sur sobre la Victoria-Monterrey.

Al tomar una curva a exceso de velocidad derrapa a los carriles contrarios y choca de frente con una camioneta Nissan Estaquitas.

Fue en este brutal impacto que el conductor y aparente responsable pierde la vida de manera instantánea mientras que la mujer quedó grave en el asiento del copiloto.

Se dijo que en la unidad de redilas viajaba una pareja que si bien no sufrió lesiones tan graves sí requirieron de hospitalización.

Después de choque frontal un carro al parecer Volkswagen Jetta que venía detrás de la Nissan también alcanza a ser dañado ya que no pudo frenarse a tiempo.

En este viajaba una familia que afortunadamente resultó completamente ilesa.

Un Vento color café sufrió un daño mínimo en esta carambola, sin embargo, permaneció en la escena para reclamar su reparación.