VIDEO: Christian Nodal besa por accidente a una fan adulta mayor y se vuelve viral

Christian Nodal se volvió viral tras protagonizar un beso accidental con una fan adulta mayor durante un concierto en Monterrey. El momento desató reacciones y memes en redes sociales

Christian Nodal protagonizó un beso accidental con una fan adulta mayor durante su concierto realizado el pasado fin de semana en la Arena Monterrey, en el estado de Nuevo León. El incidente ocurrió cuando el intérprete de música regional mexicana descendió del escenario para convivir de cerca con los asistentes de las primeras filas, convirtiéndose rápidamente en una de las tendencias más comentadas en las plataformas digitales.

¿Cómo fue el beso de Christian Nodal con una abuelita en Monterrey?

El suceso quedó registrado en video por la usuaria de TikTok @chesh.yrem durante una de las fechas de la gira «Pa’l Cora Tour». De acuerdo con las imágenes difundidas, Nodal caminaba cerca de la zona del público para saludar, tomarse fotografías y convivir directamente con sus seguidores.

Al acercarse a una mujer de la tercera edad, el cantante intentó darle un saludo tradicional con un beso en la mejilla; sin embargo, ambos realizaron un movimiento de cabeza simultáneo, lo que provocó que sus labios se encontraran de forma imprevista.

«La reacción del cantante fue inmediata: soltó una carcajada tras la sorpresa, mientras que la seguidora mostró gestos de nerviosismo y asombro ante el inesperado momento», detalla el reporte del evento.

Las personas que se encontraban alrededor de la mujer reaccionaron con gritos, risas y expresiones de entusiasmo, e incluso otra asistente aprovechó la cercanía para solicitar un saludo en la mejilla al artista.

Christian Nodal le da beso de piquito a una fan 💋❤️ pic.twitter.com/PnHJxX5OZ5 — La Comadrita (@lacomadritaof_) June 14, 2026

Reacciones en redes sociales: Entre memes y críticas a Ángela Aguilar

El impacto digital del clip no tardó en acumular miles de reproducciones, generando opiniones divididas y una fuerte conversación en internet que mezcló el humor con el historial amoroso del sonorense.

Los memes más virales del incidente

Los usuarios de plataformas digitales utilizaron el ingenio para relacionar el beso accidental con el matrimonio de Nodal y Ángela Aguilar, empleando frases populares de la cultura pop:

«Mamá Coco: yo gané».

«Si se organiza la señora, se casa el otro mes».

«Señora, si usted es fan de la relación, no la vamos a odiar».

«Alguien durmió en el sillón esa noche».

¿Qué hacía Ángela Aguilar durante el concierto?

A pesar de las especulaciones y comentarios de los internautas, la dinámica de la pareja se mantuvo activa tras bambalinas. La también cantante Ángela Aguilar estuvo presente en el recinto y compartió diversas imágenes desde el backstage para mostrar su apoyo constante a Nodal antes y durante su salida al escenario.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS