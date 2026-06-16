Ietam: elegibilidad de “YAC” dependerá de resolución judicial

El Consejero presidente del Ietam, Juan José Ramos Charre, explicó que será una vez que los partidos registren a sus candidatos, como se podría hacer un análisis de la elegibilidad de los mismos, no antes.

Perla Reséndez

Expreso-La Razón

VICTORIA, Tam.- La posible participación de la ex titular de la Secretaría de Bienestar Social, “YAC”, en futuras elecciones, dependerá de la resolución que emitan los órganos jurisdiccionales, afirmó el Consejero presidente del Ietam.

Juan José Ramos Charre, explicó que será una vez que los partidos registren a sus candidatos, como se podría hacer un análisis de la elegibilidad de los mismos, no antes.

Comentó que será el próximo 13 de septiembre cuando se apruebe el calendario electoral, “y será hasta que se registren las candidaturas cuando la autoridad electoral valora si se cumplen o no se cumplen los requisitos de elegibilidad”.

Recordó que en un primer momento, serán los partidos políticos los que conforme a sus procesos o mecanismo de selección de candidaturas, revisen los perfiles de los aspirantes y hagan su selección.

Una vez que el Ietam tenga los registros, el Instituto Electoral de Tamaulipas (Ietam), revisará que las personas postuladas cumplan con los requisitos legales y constitucionales de elegibilidad.

En cuanto a las personas que enfrentan un proceso legal, y que buscarían participar en un proceso electoral, recordó que se revisa con el Instituto Nacional Electoral, si la persona tiene o no vigente sus derechos político electorales.

“No es posible, si una persona no tiene vigente sus derechos políticos, que pueda participar como candidata o candidato a un cargo de elección popular”, explicando que es una autoridad jurisdiccional la que emite dicha determinación.

“Las autoridades electorales no tenemos atribuciones para privar de los derechos políticos electorales a ninguna persona, eso sólo se hace por determinación judicial”, aclaró.