Productor Andrés Tovar es vinculado a proceso por presunto fraude de 150 mdp

El productor fue vinculado a proceso el pasado 19 de mayo; conoce todos los detalles del caso

Hace unas horas la revista TV Notas dio a conocer que el productor de televisión Andrés Tovar fue vinculado a proceso por un presunto fraude de 150 millones de pesos, delito que habría cometido en contra de una televisora.

De acuerdo con lo publicado por la revista, el productor fue vinculado a proceso el pasado 19 de mayo, esto después de que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México abrió una carpeta de investigación por un presunto fraude a la televisora mexicana en la que produjo un matutino, entre otros programas más.

La publicación agregó que un Juez de Control del Reclusorio Sur habría determinado, “que existen elementos para que el caso avance en etapa intermedia”.

¿Qué pasó entre Andrés Tovar y televisora?

En abril de 2024 el esposo de Maité Perroni presentó una demanda civil en contra de su ex televisora; entre los detalles del proceso, se sabe que reclamó el pago de 150 millones de pesos; sin embargo, pronto la empresa presentó una contrademanda por fraude.

Cabe destacar que el proceso se ha complicado desde octubre de 2025, cuando el abogado del productor, David Cohen, fue asesinado en la Ciudad de México; tan sólo en marzo de este 2026, Andrés pidió aplazar una audiencia, esto debido a que su nuevo defensor sigue empapándose del caso.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO