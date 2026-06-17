Muere Daveigh Chase, la inolvidable Samara de El Aro y voz de Lilo, a los 35 años

Su muerte se debió a una meningitis y una infección en la sangre que derivaron en complicaciones sépticas, según reportes, generando conmoción entre sus seguidores

Medios locales de Estados Unidos confirmaron la muerte de Daveigh Chase a los 35 años, actriz recordada por su papel como Samara en El Aro (2002), personaje que aterrorizó a millones de espectadores.

Daveigh Chase también dio voz a Lilo en la película animada de Disney Lilo & Stitch, consolidándose como una figura icónica en el cine y la animación.

Su muerte se debió a una meningitis y una infección en la sangre que derivaron en complicaciones sépticas, según reportes, generando conmoción entre sus seguidores.

Antes de la muerte de Daveigh Chase, novio publicó campaña en GoFundMe para ayudarla

Roy Hernandez, novio de Daveigh Chase habría publicado una campaña en GoFundMe antes de la muerte de la actriz para pedir ayuda por el complicado estado de salud de la joven.

“Su condición se ha vuelto crítica, y los doctores me han dicho que tal vez no le quede mucho tiempo”, escribió en GoFundMe . “Ahora, más que nunca, quiero darle sensación de hogar y paz en sus últimos días”, pues se sabe que Daveigh Chase no mantenía contacto con su familia.

Según detalles del novio, Daveigh Chase había sido internada a principios de mes en un hospital de Los Ángeles en California, Estados Unidos por un cuadro de desnutrición, sin embargo, tras análisis se determinó la meningitis.

Daveigh Chase, la actriz que aterrorizó a millones en El Aro

A los 12 años, Daveigh Chase se convirtió en la actriz que aterrorizó a millones, tras interpretar a Samara Morgan en El Aro, película remake de la original japonesa The Ring.

Además de aterrorizar a millones, su papel en El Aro le valió a Daveigh Chase el premio MTV Movie Award a la mejor villana en 2003.

Entre otros papeles que interpretó Daveigh Chase fue en la voz de Lilo para de Lilo & Stitch, así como participó en el doblaje en inglés de El viaje de Chihiro de los Studio Ghibli.

Más tarde Daveigh Chase fue parte recurrente de la serie de HBO, Big Love, así como participó en películas como Donnie Darko y Beethoven 5, además de series como E.R., Sabrina, la bruja adolescente y Mercy.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS