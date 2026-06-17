SET advierte sanciones a escuelas que adelanten vacaciones; calor extremo podría llevar clases a casa

La dependencia mantiene vigilancia sobre jefes de sector, supervisores y directores para garantizar el cumplimiento del calendario autorizado por la Secretaría de Educación Pública

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La Secretaría de Educación de Tamaulipas advirtió que ninguna escuela del estado podrá concluir actividades antes del 10 de julio y anunció que habrá llamados de atención para directivos y autoridades educativas que incumplan el calendario oficial.

El secretario de Educación, Miguel Ángel Valdez García, señaló que el término del ciclo escolar está establecido para el 10 de julio, por lo que descartó cualquier posibilidad de que los planteles adelanten el cierre de clases a mediados de junio, como ha ocurrido en años anteriores.

“Volveremos a emitir la circular de que es el 10 de julio. El 10 de julio es cuando salen todas las escuelas de Tamaulipas”, afirmó el funcionario.

Incluso reconoció que la dependencia mantiene vigilancia sobre jefes de sector, supervisores y directores para garantizar el cumplimiento del calendario autorizado por la Secretaría de Educación Pública.

El secretario explicó que el único ajuste aprobado consiste en adelantar cinco días la conclusión originalmente prevista para el 15 de julio, medida autorizada a nivel federal debido a las condiciones climáticas que enfrenta la entidad.

Sin embargo, dejó abierta la posibilidad de aplicar esquemas temporales de trabajo en casa si durante las próximas semanas se presentan olas de calor extremo que pongan en riesgo la salud de estudiantes y personal docente.

Aclaró que no se trataría de clases virtuales, sino de actividades académicas que los alumnos desarrollarían desde sus hogares bajo la supervisión de sus maestros.

La medida dependerá de las recomendaciones que emita Protección Civil y se aplicaría únicamente en las regiones donde las temperaturas alcancen niveles considerados peligrosos.

Entre las zonas que históricamente registran condiciones más severas durante el verano mencionó la región cañera, el municipio de Guerrero y diversos municipios fronterizos.

Valdez García comparó el posible esquema con las suspensiones focalizadas que se aplican durante fenómenos meteorológicos, donde las medidas se toman únicamente en las áreas afectadas y no en todo el estado.

Por ahora, precisó, no existe ninguna alerta que obligue a modificar las actividades escolares, por lo que más de un millón de estudiantes tamaulipecos continuarán con clases presenciales hasta la fecha oficial de cierre.

La advertencia de la SET ocurre en medio de las altas temperaturas que ya comienzan a registrarse en diversas regiones de Tamaulipas y ante la expectativa de que el verano de 2026 vuelva a presentar condiciones extremas.

Con ello, la dependencia busca evitar cierres anticipados injustificados y garantizar que los alumnos completen los contenidos académicos previstos para el presente ciclo escolar.