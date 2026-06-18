Calor extremo podría estar afectando a búhos en la zona sur de Tamaulipas

La región sur de Tamaulipas ha enfrentado, durante las últimas semanas, condiciones de calor extremo, con sensaciones térmicas e índices de calor que en algunos sectores han superado los 50 grados centígrados.

Por José Luis Rodriguez Castro

Expreso – La Razón

Las altas temperaturas registradas en la zona sur de Tamaulipas podrían afectar a diversas especies de aves silvestres, luego de que ciudadanos reportaran el rescate de al menos cuatro pequeños búhos durante los últimos días.

Aunque no existe una confirmación oficial sobre las causas, los habitantes señalaron que los ejemplares presentaban dificultades para volar y aparentes signos de agotamiento.

A través de redes sociales, ciudadanos compartieron algunos de los casos registrados y solicitaron orientación para auxiliar a las aves encontradas en distintos puntos de la región.

Uno de los reportes más recientes corresponde a un pequeño búho localizado en las inmediaciones del CBTA 12, donde una persona relató que el ave intentaba mantenerse en vuelo, pero caía constantemente al suelo.

«Está sufriendo de calor, no sé qué hacer con un animalito. Lo encontré por el CBTA 12, estaba volando y caía», escribió el ciudadano al solicitar apoyo mediante redes sociales.

Además de este caso, se tiene registro de al menos otros tres ejemplares rescatados por habitantes de la zona sur, quienes buscaron ayuda para resguardarlos temporalmente y así evitar que queden expuestos a las altas temperaturas o al riesgo de ser atacados por otros animales.

En diversos grupos de redes sociales, ciudadanos ofrecieron apoyo para brindar agua y sombra a las aves, además de canalizarlas con personas con experiencia en el manejo de fauna silvestre, mientras se determinaba su estado de salud.

La región sur de Tamaulipas ha enfrentado, durante las últimas semanas, condiciones de calor extremo, con sensaciones térmicas e índices de calor que en algunos sectores han superado los 50 grados centígrados, situación que podría afectar no solo a la población, sino también a diversas especies de fauna silvestre.