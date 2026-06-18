Consternación por la muerte del joven veterinario Manolo Medrano

Organizaciones y activistas lo recordaron como un médico comprometido con el apoyo a la causa de los animales más vulnerables

Por Staff

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La muerte del médico veterinario Manolo Medrano causó consternación entre organizaciones de bienestar animal y activistas de Ciudad Victoria, quienes a través de redes sociales lamentaron la pérdida de quien dedicó parte de su labor profesional a la atención de animales en situación de calle sin recibir contraprestación a cambio.

Medrano colaboró de manera constante con organizaciones de rescate y adopción de la ciudad, brindando atención veterinaria a animales bajo resguardo de estos grupos y a mascotas de particulares dedicados al rescate.

Manolo Medrano, hijo de nuestro compañero Manuel Medrano, falleció ayer a los 32 años.

La organización KNPROYECT lamentó el deceso mediante un comunicado en sus redes sociales, en el que describió a Medrano como “un integrante muy querido” del colectivo. El texto atribuye a su intervención profesional la atención de numerosos animales rescatados por la organización y señala que el vínculo entre el veterinario y el grupo se sostuvo a lo largo de varios años, tanto en el plano profesional como personal.

Por su parte, la activista Mía Fressy publicó un mensaje en el que calificó a Medrano como “el eslabón entre el dolor y la felicidad” de los animales que atendió durante su trayectoria. La publicación destaca que el veterinario apoyaba de distintas formas a quienes se dedican al rescate de animales sin hogar y que su trato se extendía tanto a los pacientes como a sus propietarios.