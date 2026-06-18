Corre reloj para registrar líneas celulares; plazo vence el 30 de junio

Usuarios de telefonía móvil deberán verificar con su compañía si su número ya está vinculado a la CURP; quienes no cumplan con el trámite podrían enfrentar la suspensión temporal del servicio.

Por Staff

MÉXICO.- El próximo 30 de junio vence el plazo establecido para que los usuarios de telefonía móvil verifiquen o completen el registro de sus líneas telefónicas mediante la vinculación con la Clave Única de Registro de Población (CURP), un procedimiento que forma parte de las nuevas disposiciones en materia de identificación de usuarios.

A menos de dos semanas de la fecha límite, compañías telefónicas mantienen campañas de información para que sus clientes revisen el estatus de sus números y, en caso necesario, actualicen sus datos a través de los canales oficiales de atención.

La medida busca contar con información actualizada sobre los titulares de las líneas celulares y fortalecer los mecanismos para prevenir delitos cometidos mediante números telefónicos utilizados de manera irregular o sin identificación.

Aunque el proceso varía según cada operador, las empresas han habilitado aplicaciones móviles, portales de internet, centros de atención y líneas telefónicas para facilitar el registro o la validación de datos.

Especialistas recomiendan a los usuarios no esperar hasta los últimos días para realizar el trámite, ya que el incremento en la demanda podría provocar saturación en algunos canales de atención.

Entre las principales consecuencias para quienes no regularicen su situación se contempla la suspensión temporal del servicio hasta que el titular complete el procedimiento correspondiente, lo que impediría realizar llamadas, enviar mensajes o utilizar datos móviles.

La recomendación para los usuarios es consultar directamente con su compañía telefónica si la línea ya se encuentra asociada a la CURP o si existe algún requisito pendiente, con el propósito de evitar afectaciones una vez concluido el plazo.

Las autoridades también han advertido sobre posibles intentos de fraude relacionados con el registro, por lo que exhortaron a la población a proporcionar información únicamente a través de plataformas y medios oficiales de las empresas de telecomunicaciones.