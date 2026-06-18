Curan con animales heridas emocionales

En la granja terapéutica se resguardan a 700 animales los cuales cada semana ayudan a niñas, niños y adultos a enfrentar problemas emocionales, de desarrollo y salud mental

Por Raúl López García

Fotos: Jorge Castillo

EXPRESO-LA RAZON

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Lo que comenzó con un pato llamado “Octagón” y tres tortugas donadas por familias que ya no podían cuidarlas, hoy se ha convertido en uno de los proyectos sociales más singulares de Ciudad Victoria: una granja terapéutica y albergue que resguarda más de 700 animales y que cada semana ayuda a niñas, niños y adultos a enfrentar problemas emocionales, de desarrollo y salud mental.

Detrás de la llamada Granja Vive Niños, impulsada por la asociación Vive Mujer A.C., hay una historia que combina rescate animal, terapia asistida y solidaridad comunitaria.

La iniciativa nació hace varios años cuando psicólogos de la organización buscaban nuevas formas de atender a menores que se sentían intimidados dentro de un consultorio tradicional.

La apuesta fue acercarlos a los animales. Primero fueron unos cuantos ejemplares utilizados como apoyo terapéutico, pero una convocatoria para recibir animales de granja en situación de abandono o cuyos propietarios ya no podían mantenerlos cambió por completo la dimensión del proyecto.

“En una semana ya teníamos más de 15 animales y al mes superábamos los 70”, recordó Rafael Garza Cepriano, fundador de Vive Mujer. Lo que parecía una solución temporal terminó convirtiéndose en un auténtico refugio.

Actualmente la granja alberga alrededor de 420 animales de distintas especies, además de unas 350 gallinas, lo que eleva la población total a más de 700 ejemplares. Caballos, borregos, cabras, patos, conejos, cerdos, aves de corral y otros animales forman parte de un espacio que además funciona como centro de terapia asistida.

La organización recibe animales de granja en situación de abandono, provenientes de la calle o de familias que por razones económicas o de espacio ya no pueden hacerse cargo de ellos. Una vez que ingresan, reciben alimentación, atención veterinaria y protección permanente. A cambio, muchos de ellos se convierten en “coterapeutas” para apoyar el trabajo de especialistas de la salud.

La granja también se ha consolidado como un espacio educativo. Cada semana recibe familias, escuelas y grupos de niños que conviven con los animales, realizan recorridos guiados y aprenden sobre bienestar animal y cuidado del entorno. Los recursos obtenidos ayudan a financiar el alimento y mantenimiento de las instalaciones.

Uno de los programas más importantes es la equinoterapia. A través del contacto con caballos, niños con dificultades motrices, emocionales o de desarrollo reciben estímulos que fortalecen el equilibrio, la coordinación, la postura y la confianza personal.

Pero más allá de los beneficios terapéuticos, la granja se ha convertido en un lugar donde ocurren pequeñas historias de transformación. Animales que llegaron abandonados encuentran una segunda oportunidad y menores que enfrentan ansiedad, estrés o situaciones familiares complejas descubren un espacio seguro para convivir y expresarse.

Lejos de ser un zoológico o una simple granja recreativa, el proyecto se ha convertido en un refugio donde el bienestar animal y el bienestar humano avanzan de la mano. Todo comenzó con un pato y tres tortugas; hoy son cientos de vidas las que encuentran ahí un hogar y una nueva oportunidad.