¡DE PODER A PODER!

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México y Corea del Sur, por el liderato del Grupo A

REDACCIÓN

Guadalajara, Jalisco.- La Selección Mexicana afrontará este jueves uno de los partidos más importantes de la fase de grupos de la Copa del Mundo 2026 cuando enfrente a las 19:00 a Corea del Sur en el Estadio Guadalajara. Ambos equipos llegan con tres puntos tras ganar en su debut y el vencedor dará un paso enorme rumbo a los octavos de final.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre inició su participación mundialista con una victoria de 2-0 sobre Sudáfrica gracias a las anotaciones de Julián Quiñones y Raúl Jiménez. El técnico mexicano reconoció que su equipo mostró nervios en el arranque del torneo, aunque destacó la capacidad de reacción para quedarse con el triunfo.

Del otro lado aparece una selección surcoreana que también debutó con victoria al imponerse 2-1 a República Checa. El cuadro asiático remontó el marcador y confirmó que será un rival incómodo por su velocidad, intensidad y experiencia internacional.

El encuentro tiene ingredientes especiales. Corea del Sur mantiene una relación cercana con la afición mexicana desde el Mundial de Rusia 2018, cuando derrotó a Alemania y ayudó indirectamente a que el Tricolor avanzara a los octavos de final. Desde entonces, los aficionados mexicanos han mostrado simpatía por el conjunto asiático.

En el historial reciente, México presume números favorables. El Tricolor derrotó a Corea del Sur en los octavos de final del Mundial de Rusia 2018 por marcador de 2-1 y también ganó el amistoso disputado en 2020 por 3-2. Además, ambas selecciones empataron 2-2 en un duelo amistoso celebrado en 2025.

Para este compromiso, Aguirre deberá realizar ajustes en su alineación tras la suspensión del defensa César Montes. Entre las alternativas aparece retrasar a Edson Álvarez a la zaga central o realizar modificaciones tácticas en el sector defensivo.

La gran expectativa también gira alrededor del juvenil Gilberto Mora. El futbolista de apenas 17 años dejó buenas sensaciones en su ingreso ante Sudáfrica y podría tener minutos importantes frente a los asiáticos.

Por parte de Corea del Sur, toda la atención estará puesta en Son Heung-min, capitán y principal figura del equipo. El atacante buscará liderar a su selección en un duelo que puede definir el primer lugar del grupo.

En la víspera del partido también surgió polémica luego de que la delegación surcoreana denunciara la presencia de un dron durante una práctica privada en Guadalajara. El entrenador Hong Myung-bo calificó el hecho como desafortunado, aunque aseguró que no alteró la preparación de su equipo.

México buscará aprovechar la localía para acercarse a la clasificación. Una victoria colocaría al conjunto nacional con un pie en la siguiente ronda y fortalecería la ilusión de trascender en casa.