Dos personas heridas es el saldo de una colisión en Adolfo López Mateos

Los paramédicos indicaron a los involucrados permanecer en el sitio para esperar el pase médico correspondiente y continuar con una revisión más detallada por parte del personal competente.

Por José Luis Rodriguez Castro

Expreso – La Razón

Dos personas heridas fue el saldo de una colisión entre dos vehículos registrada sobre el bulevar Adolfo López Mateos, en las inmediaciones de la Ciudad Deportiva de Tampico.

El accidente ocurrió durante las últimas horas en esta importante vialidad, donde las unidades involucradas quedaron detenidas tras el impacto, provocando la movilización de cuerpos de emergencia y afectaciones momentáneas al tránsito.

De acuerdo con el reporte, el accidente se registró en los carriles de circulación con dirección hacia la zona centro.

Al lugar acudieron elementos de Voluntarios Zona Sur para brindar atención a los ocupantes de ambas unidades.

Tras efectuar una valoración prehospitalaria, los socorristas confirmaron que dos personas presentaban golpes y molestias en diferentes partes del cuerpo, por lo que recibieron atención en el lugar de los hechos.

A pesar de las lesiones sufridas, ninguna de las personas valoradas requirió traslado urgente a un hospital en ese momento, aunque se les recomendó mantenerse bajo observación médica para descartar complicaciones posteriores.

Los paramédicos indicaron a los involucrados permanecer en el sitio para esperar el pase médico correspondiente y continuar con una revisión más detallada por parte del personal competente.

Elementos de vialidad tomaron conocimiento del accidente y realizaron las diligencias necesarias para determinar las causas de la colisión y deslindar responsabilidades entre los conductores participantes.