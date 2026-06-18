Fortalece la alcaldesa infraestructura escolar

La presidenta municipal de Nuevo Laredo Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó nuevas obras de infraestructura en la Escuela Primaria Amalia Hernández Navarro, turno vespertino en la colonia Valles de Anáhuac.

STAFF

EXPRESO-LA RAZON

Con hechos que transforman el entorno educativo y generan mejores oportunidades para la niñez neolaredense, la presidenta municipal Carmen Lilia Canturosas Villarreal entregó nuevas obras de infraestructura en la Escuela Primaria Amalia Hernández Navarro, turno vespertino, en la colonia Valles de Anáhuac, con una inversión cercana a los 900 mil pesos que fortalece las condiciones de aprendizaje, convivencia y bienestar de más de 500 estudiantes.

Las obras consistieron en la rehabilitación del techo del comedor escolar y la construcción de una nueva cooperativa, infraestructura que permitirá a la comunidad estudiantil contar con espacios más adecuados para su alimentación y convivencia diaria.

“Queremos que nuestras niñas y niños estudien en espacios seguros, dignos y adecuados. Invertir en educación es invertir en el futuro de Nuevo Laredo y en las oportunidades de nuestras nuevas generaciones”, expresó Carmen Lilia Canturosas.

Estas acciones forman parte de la visión de gobierno impulsada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, que coloca a la educación pública como eje fundamental para la transformación del país, garantizando espacios dignos, seguros y funcionales para las niñas y los niños.

La rehabilitación del comedor representó una inversión de más de 548 mil pesos, mientras que la construcción de la cooperativa escolar requirió una inversión superior a los 348 mil pesos, para una inversión total cercana a los 900 mil pesos.

Durante la ceremonia, la alcaldesa destacó que estas obras forman parte de una serie de inversiones realizadas en beneficio de la comunidad educativa integrada por los turnos matutino y vespertino del plantel.

Entre las acciones previamente ejecutadas destacan la construcción de una techumbre metálica con una inversión cercana a los 4 millones de pesos; la rehabilitación de la subestación eléctrica; la construcción de una barda perimetral, entrada digna y mejoras en áreas escolares; así como trabajos de rehabilitación en aulas y sanitarios.

En conjunto, la inversión destinada a esta comunidad educativa supera los 6 millones de pesos.

Por su parte, el director de la Escuela, Sergio Herrera García, reconoció el respaldo brindado por el Gobierno Municipal a lo largo de los últimos años.

“No hay palabras para agradecer todo el apoyo que hemos recibido. Hemos sido muy bendecidos con las obras realizadas en nuestra escuela; cada una de ellas ha contribuido a mejorar las condiciones en las que estudian nuestros alumnos”, expresó.

En representación de la comunidad estudiantil, la alumna Karla Pérez Valencia agradeció las mejoras realizadas en el plantel y destacó el impacto positivo que tienen en el desarrollo de las y los estudiantes.

“Gracias a su apoyo contamos con espacios más seguros, cómodos y adecuados para aprender, convivir y desarrollarnos. Cada mejora representa una oportunidad para estudiar en un ambiente más digno y favorable para nuestro crecimiento académico”, manifestó.