18 junio, 2026

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Fuerte movilización policial tras reporte de disparos en Times Square

Disparos en Times Square provocan momentos de tensión y una movilización policial; autoridades investigan sin que hasta ahora se reporten heridos.
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La agencia de noticias AFP reportó que la tarde de este jueves 18 de junio de 2026 se escucharon varios disparos en Times Square de Nueva York. Hasta el momento, el saldo es de una persona trasladada a un hospital y un sospechoso detenido.

De acuerdo con el testimonio de un elemento del Departamento de Policía de Nueva York (NYPD, por sus siglas en inglés) a la AFP, «agentes respondieron luego del reporte de disparos» en el barrio, donde fanáticos del fútbol se reúnen desde el inicio de la Copa del Mundo.

El agente afirmó que la investigación continúa, mientras en redes sociales circula un video que muestra a las personas en la plaza escapar al momento que se escuchan los disparos.

Un sospechoso detenido

Por su parte, la agencia AP reportó que tras una persecución, la policía logró detener a un sospechoso, en tanto que el Departamento de Bomberos reportó que una persona fue trasladada a un hospital, aunque no se dieron a conocer más detalles.

El video, captado por una cámara web, muestra a al menos 2 personas vestidas de negro con armas ingresaron a la intersección y abrieron fuego.

El incidente ocurre tras el desfile de los New York Knicks

El incidente ocurrió después de que cientos de personas abarrotaran las calles del bajo Manhattan para ver el desfile de los New York Knicks, campeones de la NBA.

Las autoridades informaron que se desplegaron 10,000 oficiales de policía para garantizar la seguridad del evento que homenajeaba al primer equipo campeón de los Knicks en 53 años, de acuerdo con AP.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO

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