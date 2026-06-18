Fuerte olor a gas genera alarma en diversos sectores de Altamira

El jueves las temperaturas rebasaron los 45 grados de sensación térmica y en algunas zonas estuvieron arriba de los 50 de sensación térmica.

Por Benigno Solís

La Razón

En distintos sectores de Altamira, generó alarma entre habitantes fuerte olor a gas, la tarde del miércoles y mañana del jueves.

Personal de Protección Civil municipal y regional efectuaron recorridos por esas colonias pero no lograron detectar el origen.

El coordinador de Protección Civil regional, Rafael Chirinos Aguilar precisó que los vecinos se quejaban de las molestias que les causaba el olor.

«Se estuvo registrando en la zona por parte del 911 muchos reportes sobre la cuestión del olor a gas o de algún quimico, nos dimos a la tarea de hacer los recorridos en todos esos sectores, se hizo el llamado a la empresa de gas natural para que pudiera hacer algunas acciones, también hicieron recorridos con sus equipos para poder detectar alguna situación de riesgo, afortunadamente no encontramos nada», mencionó.

Dijo que verificaron con algunas empresas del corredor industrial y de la AISTAC sobre ese asunto y todas dieron a conocer que no tenían reportes de incidentes en sus instalaciones.

Aparentemente, por las altas temperaturas el viento fue nulo por lo que no se pudieron disipar las emanaciones que de manera natural surgen de las empresas, siendo eso lo que los habitantes de varios sectores respiraron.

«Los expertos mencionaban que las condiciones del jueves que se presentaban en la zona por las altas temperaturas y varios factores se conjugaron, uno de ellos fue el clima ya que era muy poco o nulo el viento y esa concentración de gases de manera natural como se hace normalmente por parte de PEMEX y las empresas del corredor industrial, las condiciones climatológicas fueron propicias para que no se hiciera de manera natural la disipación por parte del viento», explicó.

El jueves las temperaturas rebasaron los 45 grados de sensación térmica y en algunas zonas estuvieron arriba de los 50 de sensación térmica.