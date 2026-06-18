Identifican cuerpo de Oliver Tree, amigo de Aarón Mercury, mediante registros dentales

De acuerdo con la información, el cuerpo del cantante fue el último en ser identificado.

El pasado domingo 14 de junio, el mundo del espectáculo se vistió de luto, tras el trágico accidente aéreo en el que dos helicópteros chocaron en Brasil, en el cual en uno de ellos viajaba el cantante Oliver Tree, así como el creador de contenido Gaspi, los productores Lucas Frota, Lucas Vignale y los pilotos Alexandre Souza, Charles Marsillac.

A cuatro días del fatal accidente que cobró la vida de seis personas, autoridades brasileñas confirmaron que uno de los cuerpos sin vida corresponde al del cantante Oliver Tree, por lo que ya habría sido reconocido, cabe mencionar que fue la última víctima que faltaba por reconocer.

¿Cómo reconocieron el cuerpo de Oliver Tree?

De acuerdo con la agencia EFE, autoridades de Brasil señalan que el instituto forense de aquel país habría concluido las pruebas que determinaron que una de las víctimas del choque de dos helicópteros corresponden a Oliver Tree.

De acuerdo con las fuentes oficiales, no se mencionaron más detalles sobre la identificación del cuerpo de Tree, sin embargo, información extraoficial ha circulado en redes sociales en donde aseguran que los restos del cantante fueron identificado presuntamente gracias a radiografías odontológicas.

Y es que, de acuerdo con el periodista Javier Ceriani, presuntamente se habrían enviado estas radiografías desde Estados Unidos ha autoridades de Brasil para poder confirmar al cien por ciento que se trataba de los restos del intérprete de “Life Goes On”.

A través de redes sociales se han filtrado algunas imágenes en las que se puede apreciar el lugar en donde quedaron los restos de ambos helicópteros que chocaron y en los que viajaban Oliver Tree, Lucas Frota, Gaspi, y Lucas Vignale y los pilotos Alexandre Souza, Charles Marsillac.

En una de las fotografías que compartió un perfil en Instagram dedicado a las noticias, se puede ver la que presuntamente podría ser la maleta de las pertenencias de Oliver Tree, pues en dicha imagen se aprecia la chamarra multicolor que el cantante portaba en sus presentaciones.

¿Por qué chocó el helicóptero en el que viajaba Oliver Tree?

De acuerdo con Eduardo Cavaliere, alcalde de la Ciudad de Río de Janeiro de Brasil, los helicópteros que chocaron eran utilizados para realizar vuelos de traslados, por lo que presuntamente el cantante y el resto de las víctimas se dirigían a Angra Dos Reis, uno de los lugares turísticos de Río.

Pese a la información brindada por las autoridades de Brasil , hasta el momento no se ha confirmado la verdadera razón de lo que ocurrió ese fatídico domingo 14 de junio, por lo que señalaron que las investigaciones sobre las causas del accidente continúan.

🇧🇷🚨URGENTE: Más imágenes sobre la caída de dos helicópteros en Río de Janeiro; Brasil, donde murió el YouTuber argentino Gaspi y el cantante estadounidense Oliver Tree, la mañana de este domingo. Ropa, una billetera y partes de helicópteros cayeron sobre un techo cercano. pic.twitter.com/ObXdICiA7d — Eduardo Menoni (@eduardomenoni) June 14, 2026

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO