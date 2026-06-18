Maestros paralizan seis primarias de Victoria; exigen cumplir resolutivo contra supervisora escolar

Reunidos en la escuela primaria Juan B. Tijerina, maestros y personal de supervisión se declararon en asamblea permanente para denunciar lo que consideran un incumplimiento institucional

Por Raúl López García

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- La suspensión de actividades en seis escuelas primarias de la Zona Escolar 82, que impacta a cerca de 600 alumnos y mantiene en protesta a 122 trabajadores de la educación, escaló este jueves luego de que docentes exigieran el cumplimiento de un resolutivo emitido por instancias jurídicas de la Secretaría de Educación que, aseguran, no ha sido acatado por las autoridades responsables.

Reunidos en la escuela primaria Juan B. Tijerina, maestros y personal de supervisión se declararon en asamblea permanente para denunciar lo que consideran un incumplimiento institucional. De acuerdo con la secretaria general de la Delegación D-I-187, Noemí Ornelas Salazar, la movilización es resultado de una investigación iniciada desde diciembre pasado por presuntas irregularidades atribuidas a la supervisora de la zona.

“Toda la base determinó estar en asamblea permanente hasta que se nos resuelva nuestra principal petición”, afirmó la dirigente sindical. Explicó que, tras las indagatorias realizadas por áreas jurídicas de la Secretaría de Educación y del sindicato, se emitió una opinión jurídica que derivó en un oficio dirigido a la jefatura de sector para que la supervisora fuera concentrada en esa instancia a partir del 1 de junio. “Eso no se hizo y es lo que estamos pidiendo ahora”, sostuvo.

Los docentes aseguran que durante meses enfrentaron situaciones de acoso laboral, hostigamiento y presiones que afectaron el clima de trabajo en los planteles. La maestra Isabel Morales de León señaló que incluso algunos trabajadores fueron involucrados en procedimientos legales derivados del conflicto interno que se vive en la zona escolar.

“Lo más preocupante es que pese a que la autoridad educativa ya emitió ese resolutivo derivado de toda esta investigación, no lo ha aplicado”, declaró. Añadió que el expediente elaborado por las instancias correspondientes incluye observaciones relacionadas con la protección del entorno escolar y la atención de situaciones que pudieran afectar a niñas, niños y adolescentes.

El origen del conflicto, explicaron los manifestantes, se remonta a una acusación relacionada con la colocación de una lona en instalaciones de la supervisión escolar. A partir de ese hecho, los trabajadores solicitaron una investigación formal para esclarecer responsabilidades. “El resolutivo ya salió a favor de los compañeros y en contra de la maestra supervisora. Lo que pedimos es que se aplique”, expresó Ornelas Salazar.

La protesta involucra a personal de seis planteles educativos y la Supervisión Escolar de la Zona 82, que en conjunto representan 122 trabajadores de la educación. Los docentes estiman que la suspensión de actividades impacta a alrededor de 600 estudiantes, aunque aclararon que no existe toma de instalaciones ni bloqueo de accesos, sino una medida de presión acordada por la base trabajadora.

“Lo que pedimos es garantía, legalidad y protección para nuestro personal educativo”, enfatizaron los inconformes, quienes responsabilizaron a la Subsecretaría de Educación Básica, a la Dirección de Educación Primaria y a la jefatura de sector de no ejecutar la resolución emitida por las áreas jurídicas competentes.

Los maestros advirtieron que permanecerán en asamblea permanente hasta recibir una respuesta formal de las autoridades educativas. Mientras tanto, el conflicto mantiene paralizadas las actividades en la Zona Escolar 82 y abre un nuevo frente de tensión en el sistema educativo estatal, donde los trabajadores exigen que las resoluciones oficiales no queden únicamente en el papel.