Piden atender ‘mancha’ en el Río Pánuco

La Secretaría de Marina confirmó la contingencia y activó acciones de contención e investigación; legisladores, ambientalistas y pescadores exigen esclarecer el origen de la contaminación

Staff

Expreso-La Razón

Días después de que Petróleos Mexicanos (Pemex) negara la existencia de un derrame en el Río Pánuco, la Secretaría de Marina (Semar) reportó la presencia de una mancha de hidrocarburos en el afluente y anunció trabajos para contener el posible daño ambiental en el sur de Tamaulipas.

De acuerdo con testimonios recabados y reportes de medios locales, la mancha de color oscuro fue detectada en las inmediaciones de la Terminal Marítima Madero, instalación operada por la paraestatal.

El jueves previo, Pemex había reconocido la observación de una mancha en el margen del río, pero descartó la presencia de hidrocarburo tras una revisión de las condiciones del sitio. La empresa indicó que no se identificó hidrocarburo en el margen del Río Pánuco tras la inspección realizada.

La postura de la petrolera generó cuestionamientos entre organizaciones ambientalistas de la región. Miguel Ángel Verástegui, directivo de la Asociación Mediadora para el Bienestar Inteligente y Ecológico de Tamaulipas (Ambientan), pidió a la empresa asumir responsabilidad sobre el hecho y activar el seguro de accidentes correspondiente para financiar las labores de remediación ambiental.

Testigos consultados señalaron que, días antes del reporte oficial, ya se observaba una mancha aceitosa de gran tamaño en el cuerpo de agua, y atribuyeron su origen a instalaciones vinculadas con la Refinería Francisco I. Madero.

En paralelo, el gobierno estatal confirmó la atención inmediata a un reporte de mancha de hidrocarburo con sedimentos en un costado del río, en el municipio de Ciudad Madero, en contraste con la versión inicial de Pemex.

Una reunión encabezada por el comandante de la Primera Zona Naval, vicealmirante Fernando Rodríguez Cuevas, definió líneas de trabajo para identificar el origen del material detectado y determinar, mediante estudios técnicos, el alcance del daño ambiental, así como las sanciones que en su caso correspondan conforme a la normatividad vigente.

El secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, Karl Heinz Becker, indicó que la dependencia da seguimiento al caso a través de la Procuraduría Ambiental y Urbana estatal (Paut), con un enfoque que privilegia la protección del río, la seguridad de las comunidades cercanas y el cumplimiento de la legislación ambiental.

Las instancias federales y estatales acordaron mantener comunicación permanente, realizar estudios y toma de muestras, y establecer los límites permisibles del producto detectado antes de fijar responsabilidades.

PIDEN COMISIÓN PLURAL DE INVESTIGACIÓN

Ante los reportes de contaminación, legisladores de Tamaulipas plantearon la integración de una comisión plural para investigar los derrames de hidrocarburos y sus efectos en la región.

La iniciativa fue presentada por la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Rosario González, quien solicitó a Pemex un informe detallado sobre las causas de la contaminación registrada desde el 10 de junio, así como las acciones de mitigación y prevención implementadas.

El documento legislativo plantea solicitar a la paraestatal un informe pormenorizado sobre las causas y efectos de la contaminación, además de las medidas adoptadas para enfrentarla.

De acuerdo con el planteamiento, un primer derrame fue documentado la semana referida, y un segundo hecho similar se registró el sábado 13, a tres kilómetros de distancia de las escolleras, según un hallazgo adicional reportado por esta Casa Editorial.

La propuesta contempla la creación de un equipo de trabajo integrado por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA), junto con organizaciones ambientalistas y legisladores estatales, con el objetivo declarado de revisar las condiciones de seguridad industrial de las instalaciones involucradas.

PESCADORES REPORTAN DAÑOS DESDE EL 10 DE JUNIO

La exposición de motivos del planteamiento legislativo recoge testimonios de pescadores del sur de Tamaulipas y el norte de Veracruz, quienes desde el 10 de junio reportaron la presencia de una mancha negra con olor a combustible cerca de la refinería Madero.

De acuerdo con el documento, la contaminación ha afectado embarcaciones y reducido la presencia de peces en la zona, con efectos directos sobre la actividad productiva y la seguridad alimentaria de las comunidades pesqueras.

Las primeras hipótesis recogidas en la iniciativa apuntan a un posible origen en un buque atracado en la zona o en fallas del sistema pluvial de la refinería, condición que habría sido agravada por las lluvias registradas en días recientes. Ninguna de estas hipótesis ha sido confirmada por las autoridades.

Cinco días después de los primeros reportes, Pemex informó que mantiene investigaciones en curso, sin confirmar hasta el momento la presencia de crudo, a partir de los análisis de muestras realizados. La legisladora panista señaló que la falta de información clara hace necesario reforzar la transparencia en el manejo del caso.

González recordó antecedentes de incidentes en instalaciones petroleras del país en los que, tras las investigaciones correspondientes, se confirmaron fallas y negligencias. Con base en ello, planteó que corresponde a los representantes populares vigilar que las empresas rindan cuentas sobre los daños que puedan ocasionar al medio ambiente.

La iniciativa, que exige una investigación a Pemex por los derrames registrados en el Pánuco, fue turnada para su análisis en el marco de la Legislatura 66 del Congreso de Tamaulipas. A la fecha de esta publicación no se ha dado a conocer un dictamen ni una fecha definida para su discusión.

El caso permanece bajo revisión técnica, sin que las autoridades federales o estatales hayan establecido públicamente el origen confirmado de la mancha ni una responsabilidad determinada.