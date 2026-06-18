Registran 35 mil jóvenes nueva credencial de elector en Tamaulipas

El Vocal del Registro Federal de Electores (RFE) apuntó que con todos estos trámites, el padrón electoral del estado suma 2 millones 963 mil 939 personas y una lista nominal de 2 millones 907 mil 570 ciudadanos que ya tienen credencial.

Por Perla Reséndez

Expreso

CIUDAD VICTORIA.- Un total de 35,986 jóvenes en Tamaulipas, han tramitado por primera vez su credencial para votar y estarán en posibilidad de acudir a sufragar en las elecciones del próximo año.

El Vocal del Registro Federal de Electores (RFE) de la Junta Local Ejecutiva, José de Jesús Arredondo Cortez, explicó que a través de los 22 módulos de atención instalados en el estado, se están atendiendo a los ciudadanos en diferentes trámites.

“Han hecho corrección de datos, 1,572; cambio de domicilio, 65,320; reposiciones, 79,963; corrección de datos en domicilio, 620; reincorporaciones, 66,535; remplazos, 20,395”.

De esta forma, señaló que durante esta campaña anual permamente se han atendido a 273,391 ciudadanos que han solicitado diferentes trámites; además de estar entregando 261,213 credenciales.

Arredondo Cortez señaló que para realizar cualquier trámite por primera vez o actualizar información es necesario presentar acta de nacimiento original, comprobante de domicilio reciente e identificación con fotografía.

Aclarando que en caso de no contar con identificación, los ciudadanos pueden acudir acompañados de dos testigos que pertenezcan al estado o municipio donde reside la persona que solicita la credencial.

El Vocal del Registro Federal de Electores (RFE) apuntó que con todos estos trámites, el padrón electoral del estado suma 2 millones 963 mil 939 personas y una lista nominal de 2 millones 907 mil 570 ciudadanos que ya tienen credencial, lo que representa una cobertura del 98.09 por ciento.

Agregó que mensualmente de acuerdo con datos de las oficinas del Registro Civil, se registran alrededor de 1,200 defunciones, mientras que los juzgados federales y estatales, reportan entre 50 y 60 personas inhabilitados políticos, mismos que causan baja del padrón electoral.

Arredondo Cortez hizo un llamado a las y los 41,057 ciudadanos que tienen su credencial con vigencia 2025 para que acudan a realizar la renovación en el módulo más cercano.