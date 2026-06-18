Sentencian a Aurora Phelps, conocida como la ‘cazadora de Tinder’, por múltiples delitos

Con doble nacionalidad y una red de identidades falsas, Aurora Phelps fue hallada penalmente responsable de desaparición forzada, uno de los delitos más graves que se le imputan.

El 5 de junio de 2026, las autoridades judiciales de Guadalajara, Jalisco, dictaron una sentencia condenatoria de 37 años de prisión contra Aurora Phelps, una mujer de 43 años conocida mediáticamente como «la cazadora de Tinder» o «la gotera estadounidense», por su responsabilidad penal en el delito de desaparición forzada cometida por particulares en agravio de un ciudadano extranjero, a quien citó por internet para drogarlo, robarlo y causarle la muerte.

¿Quién es Aurora Phelps y cómo operaba en aplicaciones de citas?

Aurora Phelps, quien cuenta con doble nacionalidad (estadounidense y mexicana), operaba bajo múltiples identidades falsas, entre ellas Aurora Velasco, Aurora Flores y Aurora Alvarez. De acuerdo con los reportes judiciales y las investigaciones del Buró Federal de Investigaciones (FBI), la mujer poseía un perfil calificado como psicopático, caracterizado por la construcción de realidades distorsionadas para ganarse la confianza de sus víctimas.

Aunque inicialmente se identificó un patrón de agresiones enfocado en hombres adultos mayores, las indagatorias federales en los Estados Unidos descubrieron que su red de objetivos era más amplia. Phelps no solo buscaba perfiles masculinos; también contactaba a mujeres y personas de diversos rangos de edad a través de la plataforma Tinder con el único propósito de suministrarles sustancias químicas, anular su voluntad y saquear sus cuentas bancarias.

El caso de Robert Erbach en Chapala, Jalisco

El expediente de la Fiscalía del Estado de Jalisco detalla que, en diciembre de 2021, Phelps contactó a Robert Erbach, un jubilado estadounidense de 67 años de edad que residía en la comunidad de extranjeros del municipio de Chapala. Tras pactar un encuentro en un hotel de Guadalajara, la implicada le suministró una dosis letal de fármacos para robarle sus pertenencias, tarjetas de crédito y una camioneta de lujo marca BMW.

El cuerpo sin vida de Erbach fue localizado dos días después a un costado de la carretera a Saltillo, en la zona metropolitana de Guadalajara, determinándose que la causa del deceso fue asfixia por intoxicación. Debido a las condiciones del hallazgo, el proceso de identificación forense de los restos de la víctima tomó más de dos años.

¿Qué cargos enfrenta en Estados Unidos y cuándo será extraditada?

Tras cometer el crimen en territorio mexicano, Phelps huyó hacia la ciudad de Las Vegas, Nevada, a bordo del vehículo de la víctima. Utilizando la información financiera de Erbach, abrió cuentas bancarias de manera ilegal y sustrajo un total de USD $50,500.

La situación jurídica de la sentenciada contempla dos frentes internacionales:

Pena en México: Cumplir la condena de 37 años dictada por el tribunal penal de Jalisco.

Juicio en Nevada: El Gobierno de los Estados Unidos ya cuenta con la aprobación de las autoridades mexicanas para su extradición formal. En la corte federal de Nevada se le acusa de 21 cargos graves, que incluyen fraude electrónico, fraude bancario, robo de identidad y dos cargos de secuestro, uno de ellos con resultado de muerte, lo que podría derivar en una sentencia de cadena perpetua.

El FBI mantiene abiertas las líneas de investigación en ambos lados de la frontera para identificar a posibles víctimas adicionales que hayan sido afectadas por el mismo método de operación en plataformas de citas.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS