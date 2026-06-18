Sheinbaum aclara que FIFA pagó 1 millón de pesos por uso del Castillo de Chapultepec

Al evento acudieron Claudia Curiel de Icaza, secretaria de Cultura y Josefina Rodríguez Zamora, secretaria de Turismo.

Durante la conferencia de prensa la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró que la FIFA rentó el Castillo de Chapultepec por más de 1 millón de pesos, como parte de las actividades del Mundial de Futbol 2026.

Durante los cuestionamientos por trabajadores de la prensa, Sheinbaum aclaró que el inmueble de Chapultepec fue rentado para la empresa a cargo del Mundial de Futbol 2026, evento en el cual acudió la secretaria de Cultura como representación del Gobierno de México.

FIFA pagó cerca de 1 millón de pesos por el uso del Castillo de Chapultepec

Aseguró que acudió al Castillo para entregar un mensaje de bienvenida y de salida. Rechazó la propuesta de que todo el gabinete acudiera al evento, y en su lugar acudieron la secretaria de Cultura, Claudia Curiel Icaza y la secretaria de Turismo, Josefina Rodríguez Zamora.

«Ya nada más entré di el saludo y salí. Al nombre del país, a decir, bienvenidos, están llegando al mejor país del mundo. Aquí las mexicanas y los mexicanos somos un pueblo extraordinario», aseguró.

Gianni Infantino, director de la FIFA, encabezó el evento durante el pasado 10 de junio en compañía con diversas figuras del deportes y funcionarios. Aclaró que el inmueble ha sido utilizado para varios eventos privados en numerosas ocasiones. Ante los cuestionamientos de una periodista, Sheinbaum aseguró que la ciudadanía también podía contratar el castillo para “quinceaños” o “fiestas”.

Destinan 5 millones de pesos en mantenimiento del Castillo de Chapultepec

La explicación se dio luego de que varios sectores criticaran el uso del histórico inmueble para una actividad privada de la FIFA. Recordó que la visita al Castillo es completamente gratuito para el público. Durante el pasado 9 de junio el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) informó sobre la inversión de 5 millones de pesos para la infraestructura operativa en el Museo Nacional de Historia del Castillo de Chapultepec.

Claudia Curiel de Icaza explicó que el recinto es uno de los más importantes para la memoria pública de México y recibe cada año a millones de visitantes, por lo que la inversión “fortalece el cuidado del patrimonio, la accesibilidad y la experiencia de visita”.

Durante las labores se priorizará la atención a los deterioros más notorias afectados por la intemperie y el uso. Alfredo González Fragoso, jefe del Departamento de Servicios Generales, aseguró que una parte de los recursos se destinará a la pintura de 3 mil 500. Metros cuadrados de muros y a dos salas de exposiciones.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO