Sofoca calor a Tamaulipas; sensación térmica alcanza hasta 54 grados

Protección Civil advirtió que estas condiciones pueden provocar golpes de calor, deshidratación, fatiga, debilidad y otras complicaciones médicas.

Por Antonio H. Mandujano

Expreso

La combinación de altas temperaturas y elevados niveles de humedad convirtió este jueves 18 de junio a Tamaulipas en un verdadero horno, con sensaciones térmicas que alcanzaron hasta los 54 grados centígrados en municipios de la frontera y la región cañera, informó la Coordinación Estatal de Protección Civil.

Esta situación pudiera repetirse mañana viernes 19d e junio derivado de los mismos efectos Meteorologicos.

De acuerdo con el reporte difundido por la dependencia, aunque los termómetros registraron temperaturas entre los 34 y 41 grados, el bochorno elevó considerablemente la sensación térmica, generando condiciones extremadamente calurosas, sofocantes y con riesgo de afectaciones a la salud.

Los registros más elevados se presentaron en Díaz Ordaz y El Mante, donde la sensación térmica llegó a los 54 grados centígrados. Les siguieron Reynosa y González con 53 grados, mientras que Nuevo Laredo y Matamoros alcanzaron los 49 grados.

En Ciudad Victoria, la temperatura ambiente fue de 38 grados, pero la sensación térmica se elevó hasta los 45 grados debido a la humedad presente en la región.

Temperaturas y sensaciones térmicas observadas

* Nuevo Laredo: 40°C / sensación de 49°C

* Díaz Ordaz: 41°C / sensación de 54°C

* Reynosa: 37°C / sensación de 53°C

* Matamoros: 37°C / sensación de 49°C

* Ciudad Victoria: 38°C / sensación de 45°C

* Llera: 37°C / sensación de 48°C

* González: 37°C / sensación de 53°C

* El Mante: 38°C / sensación de 54°C

* Aldama: 36°C / sensación de 49°C

* Zona Metropolitana de Tampico: 34°C / sensación de 48°C

Protección Civil advirtió que estas condiciones pueden provocar golpes de calor, deshidratación, fatiga, debilidad y otras complicaciones médicas, especialmente en niños, adultos mayores, personas con enfermedades crónicas y mascotas.

Ante este panorama, las autoridades recomendaron mantenerse hidratados, evitar la exposición directa al sol entre las 11:00 y las 17:00 horas, utilizar ropa ligera de colores claros y permanecer en lugares frescos y con sombra.

El intenso bochorno que se resiente en gran parte del estado está asociado a la combinación de aire cálido y húmedo proveniente del Golfo de México, situación que incrementa significativamente la temperatura percibida por el cuerpo humano.