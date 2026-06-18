Tec Madero y Tec Puebla firman convenio de colaboración; destacan participación en proyecto Olinia

El acuerdo permitirá desarrollar proyectos de investigación, movilidad académica y colaboración tecnológica; durante la firma se destacó la participación de investigadores del Tec Madero en el proyecto Olinia.

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Puebla, Puebla. El Instituto Tecnológico de Puebla y el Instituto Tecnológico de Ciudad Madero firmaron un Convenio Marco de Colaboración Académica, Científica y Tecnológica.

El acuerdo fue suscrito por la directora del Tecnológico de Puebla, Yeyetzin Sandoval González, y el director del Tecnológico de Ciudad Madero, Juan Dionisio Cruz Guerrero. Como testigo de honor participó el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas, Walter Julián Ángel Jiménez.

Durante el acto, se destacó la participación de investigadores del Tecnológico de Ciudad Madero en Olinia, el proyecto para desarrollar el primer vehículo eléctrico diseñado en México.

El convenio contempla el desarrollo de proyectos de investigación conjunta, programas académicos y tecnológicos, formación de recursos humanos, movilidad académica y colaboración entre estudiantes, docentes e investigadores.

Como parte de la agenda, representantes de ambas instituciones visitaron el Centro de Innovación y Diseño Industrial del Municipio de Puebla (CIDI), donde se analizaron oportunidades de capacitación para personal académico y estudiantes.

También se informó que el proyecto Olinia se desarrolla en el Instituto Tecnológico de Puebla como parte de una iniciativa impulsada por el Gobierno de México en coordinación con el Tecnológico Nacional de México.

El director del Tecnológico de Ciudad Madero señaló que tres investigadores de la institución participan en el proyecto.

Por su parte, el secretario de Desarrollo Energético de Tamaulipas reconoció la labor de los especialistas del Tecnológico de Ciudad Madero y destacó su contribución en proyectos de innovación y desarrollo tecnológico.

Asimismo, señaló que la institución ha participado en la formación de profesionistas y especialistas que colaboran en proyectos estratégicos para Tamaulipas y el país.

Con este acuerdo, ambas instituciones amplían la colaboración académica y científica en áreas de investigación, desarrollo tecnológico e innovación.