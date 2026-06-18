Temperaturas extremas elevan alertas, pero no hay reportes de golpes de calor en Tampico

Dirección de servicios médicos de Tampico exhorta a proteger a adultos mayores y atender de inmediato síntomas de deshidratación ante sensaciones térmicas de más de 50 grados.

Por Cynthia Gallardo

La Razón

Aunque en las últimas horas la sensación térmica en la zona sur de Tamaulipas ha alcanzado más de 50 grados centígrados, la Dirección de Servicios Médicos del Ayuntamiento de Tampico informó que hasta el momento no se han reportado casos de golpe de calor en el municipio.

La titular de la dependencia, Ofelia Cantú Rodríguez, señaló que la coordinación con las autoridades sanitarias se mantiene de manera permanente para monitorear cualquier situación relacionada con las altas temperaturas.

“Ahorita no, ahorita no ha salido… hasta ahorita no me han reportado. Estamos trabajando de la mano con el Distrito de Salud para el Bienestar II”, expresó.

Sin embargo, advirtió que las condiciones climáticas representan un riesgo para la salud, especialmente para adultos mayores, niñas, niños y personas con enfermedades crónicas, por lo que llamó a extremar precauciones y mantenerse atentos a cualquier signo de deshidratación.

Cantú Rodríguez explicó que entre las señales de alerta se encuentran la sequedad extrema de la lengua, al grado de sentirse como cartón, así como la disminución o ausencia de la micción, síntomas que requieren atención inmediata.

Recomendó acudir de inmediato a un centro médico en caso de presentar mareo, dolor de cabeza, náuseas, malestar general o pérdida del conocimiento, ya que estos padecimientos pueden estar relacionados con afectaciones derivadas de las altas temperaturas.

La funcionaria dijo que el Ayuntamiento de Tampico mantiene disponible un módulo de hidratación en el pórtico del Palacio Municipal, donde se distribuye Vida Suero Oral de manera gratuita de lunes a viernes, en horario de 11:00 de la mañana a 3:00 de la tarde.

Expresó que también existen módulos de hidratación en los centros de salud de la ciudad y que la ubicación de estos puntos puede consultarse a través del portal oficial del Gobierno Municipal de Tampico.

Ante la intensa ola de calor que afecta a la región, las autoridades insistieron en evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse hidratados y brindar especial atención a los sectores más vulnerables para prevenir complicaciones de salud.