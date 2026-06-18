Temperaturas extremas pondrán a prueba a Tamaulipas este jueves

Las condiciones más severas se esperan en la zona Cañera, donde la sensación térmica oscilaría entre los 49 y 53 grados, seguida del sur del estado con valores de 47 a 51 grados

Por Antonio H. Mandujano

Expreso-La Razón

CIUDAD VICTORIA, TAM.- Tamaulipas enfrentará este jueves una jornada de calor intenso y condiciones altamente bochornosas, con sensaciones térmicas que podrían superar los 50 grados centígrados en varias regiones del estado, de acuerdo con el reporte de Meteorología Tamaulipas.

Las condiciones más severas se esperan en la zona Cañera, donde la sensación térmica oscilaría entre los 49 y 53 grados, seguida del sur del estado con valores de 47 a 51 grados. En la región norte se estiman entre 46 y 50 grados, mientras que en la zona centro alcanzarían de 45 a 49 grados.

Ante este escenario, especialistas advirtieron sobre un alto riesgo de deshidratación, agotamiento y golpes de calor, por lo que recomendaron evitar la exposición prolongada al sol, mantenerse bien hidratado y extremar precauciones, especialmente en niños, adultos mayores y personas con enfermedades crónicas.