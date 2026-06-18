Tres días sin luz en colonias de Tampico y Ciudad Madero

Los usuarios afectados acudieron a las oficinas de la CFE en busca de una solución , pero solo recibieron respuestas evasivas por parte del personal de la comisión.

Por Óscar Figueroa

La Razón

Decenas de familias de colonias del norte de Tampico y Ciudad Madero tienen tres días sin servicio de energía eléctrica.

A pesar de los constantes reportes presentados ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE), las cuadrillas de la paraestatal no han realizado las reparaciones, lo que desató la desesperación de los afectados, quienes amenazan con manifestarse en las oficinas de la dependencia.

El problema afecta a diversos sectores de la región, como la colonia Revolución Verde en Ciudad Madero y la colonia Del Bosque en los límites de Tampico y Altamira.

Los residentes denunciaron que la falta de electricidad provocó que sus alimentos y mercancías se echaran a perder por la falta de refrigeración, además de generar condiciones de vida insoportables y riesgos graves a la salud de niños y adultos mayores.

“Se me echó a perder todo, yo vendo pescado y ya no sirvió. También la verdura, la leche y comida que tenía guardada se descompusieron porque la luz no ha regresado desde hace tres días. Es insoportable estar sin luz, aquí vivimos adultos mayores y niños”, dijo Idalia Reyes Hernández, residente de la colonia Revolución Verde en Ciudad Madero.

En la colonia Del Bosque, la falla de un transformador dejó a los vecinos sin energía eléctrica.

Los habitantes describieron el panorama como un «infierno» tras pasar noches sin poder dormir debido al calor, sumado a fallas en el suministro de agua potable.

Los usuarios afectados acudieron a las oficinas de la CFE en busca de una solución , pero solo recibieron respuestas evasivas por parte del personal de la comisión, sin una fecha clara para el restablecimiento del servicio.

Ante la falta de atención y las acumuladas pérdidas económicas por la despensa perdida, los ciudadanos advirtieron que acudirán de forma directa a las instalaciones de la CFE para protestar y exigir justicia:

“Voy a ir ahí a las instalaciones de la CFE porque absolutamente todo se me echó a perder. Compré mandado, surtí despensa y todo se me echó a perder”, finalizó.