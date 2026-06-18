Turistas escapan de la lava tras erupción del Volcán de Fuego; el momento quedó en video

Las impresionantes imágenes fueron compartidas en las redes sociales donde se ve el tenso momento que sufrieron los visitantes quienes no resultaron heridos

Un grupo de turistas que estaban en las faldas del Volcán de Fuego en Guatemala captaron el momento justo cuando hubo una erupción que dejó varias exhalaciones de material incandescente que por poco estuvieron a punto de caer encima de las personas que estaban en el sitio.

En el video que fue compartido en las redes sociales, se observa cuando el grupo de unas 10 personas corren para resguardarse de las rocas incandescentes que caen, y todavía están llenas con magma que fueron expulsadas del interior del volcán activo.

Los visitantes al Volcán de Fuego tuvieron que correr para alejarse lo que más podían de las rocas que aunque eran pequeñas, el intenso fuego que tenían en su interior pudieron haberles causado heridas graves tanto por la fuerza del impacto y por las quemaduras.

Así fue la caída del material incandescente del Volcán de Fuego

Algunos de los visitantes que se acercaron al Volcán de Fuego describieron cómo fue la caída del material incandescente. En los videos se escuchó como si cayera una lluvia o arena que tenía las pequeñas piedras al rojo vivo que impactaron el suelo.

En uno de los videos se escuchaba a la gente que decía “corre, corre, corre» para evitar que alguna roca con lava golpeara a los visitantes quienes algunos de ellos llevaban un perro que también corrió para ponerse a salvo.

Scary footage captures fragments of lava falling dangerously close to tourists during the eruption of Volcán de Fuego in Guatemala pic.twitter.com/UywjVAzY4E — Surajit (@surajit_ghosh2) June 18, 2026

Está prohibido subir al Volcán de Fuego

Ante la actividad que muestra el Volcán de Fuego las autoridades locales indicaron que está prohibido subir al cráter, hecho que el grupo de turistas no respetó al ponerse en riesgo de ser heridos por la erupción que vivieron.

The dangers of getting too close to an active volcano.

A group near Guatemala’s Volcán de Fuego narrowly escaped lava fragments ejected during an eruption. pic.twitter.com/ClDIg2TSPX — Interesting World (@_fluxfeeds) June 18, 2026

La prohibición de la actividad volcánica se debe a las constantes erupciones que conlleva a la expulsión de gases tóxicos, lava y rocas a altas temperaturas. El campamento base de Acatenango es uno de los lugares que son más visitados.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO