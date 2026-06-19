Afectaciones a la salud por fertilizante con olor a amoniaco en bodega de ASIPONA Tampico; alrededor de 45 familias exigen solución

Los inconformes indicaron que ya realizaron una manifestación en las instalaciones de ASIPONA Tampico, donde bloquearon el acceso a una de las bodegas por aproximadamente dos a tres horas

Por. Cynthia Gallardo

La Razón

TAMPICO, TAMAULIPAS.- Residentes de la colonia Guadalupe Victoria de Tampico denunciaron afectaciones a la salud y la persistencia de un fuerte olor a amoniaco presuntamente originado por fertilizante almacenado en una bodega perteneciente a la Administración del Sistema Portuario Nacional Tampico, situación que aseguran impacta a 45 familias de la zona.

Los residentes María Magdalena Pérez Borjas, de calle Nueva #201, y Juan Puente González, señalaron que el problema continúa pese a una limpieza realizada tras una manifestación previa, ya que afirmaron permanecen residuos que se intensifican con las lluvias.

“El aroma que todavía no deja de existir del fertilizante que en las bodegas es la descarga. Ellos hicieron una limpieza de residuos si se percatan con las lluvias se mezcla y es el aroma que percibimos”

Los afectados dijeron que el material no ha sido retirado completamente y que los residuos siguen generando el hedor.

“Hay todavía material en la bodega que no se ha retirado están todavía residuos en diferentes partes del patio que al mezclarse con el agua de lluvia es el aroma que percibimos… como un olor a amoniaco”

Juan Puente González explicó que el problema no solo es el olor, sino el impacto ambiental que ya se refleja en la zona.

“Solicitar a las autoridades de manera respetuosa y firme que atiendan realmente el asunto con un tratamiento adecuado… fertilizantes, químicos que causan impacto ambiental muy fuerte, está afectando al subsuelo, las hierbas las quema… el tratamiento que le dan los responsables de ASIPONA creo que no es el correcto”

Indicaron que la empresa arrendataria de los almacenes debe asumir mayor responsabilidad ambiental.

“Es un olor muy fuerte, pedimos solución contundente y enérgica”

Los colonos recordaron que en la Privada Pierce existe un desagüe donde se han colocado mangueras para desfogue, lo que agrava la problemática.

“Son fuertes los olores que afecta a los vecinos de la colonia Guadalupe Victoria, calle Privada Pierce, callejón Ocampo”

De acuerdo con los testimonios, las afectaciones a la salud incluyen problemas respiratorios e irritación en ojos, con mayor impacto en niños.

“Muchos vecinos están enfermos de vías respiratorias, muchos lastiman la vista. En los niños igual mucha tos… sí los vecinos se están atendiendo y es el problema”

Los inconformes indicaron que ya realizaron una manifestación en las instalaciones de ASIPONA Tampico, donde bloquearon el acceso a una de las bodegas por aproximadamente dos a tres horas, sin embargo consideran que la limpieza fue superficial.

“Hay maquinaria, personal trabajando residuos de material, no es nada más encostalar, hay mucho residuo dentro de almacenes… necesitamos intervención de autoridades”

Finalmente, señalaron que en la zona han intervenido instancias como la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) y Protección Civil de Tampico, por lo que reiteraron su exigencia de una solución definitiva y un manejo responsable del material almacenado, no solo sanciones administrativas.