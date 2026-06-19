Avanza registro de celulares; supera el 50% de las líneas previstas

La mandataria explicó que las autoridades únicamente pueden solicitar información a las compañías en el marco de investigaciones formales relacionadas con delitos o desapariciones de personas.

Respecto a la posibilidad de ampliar el plazo para registrar las líneas, Sheinbaum señaló que la decisión será dada a conocer en los próximos días, aunque dejó claro que la intención es evitar afectaciones a los usuarios y al mismo tiempo impulsar que más personas completen el procedimiento.

La obligación de registrar las líneas telefónicas deriva de la reforma en materia de telecomunicaciones aprobada este año, la cual exige vincular cada número celular con una persona física o moral mediante CURP e identificación oficial.

El Gobierno federal sostiene que la medida contribuirá a combatir delitos como extorsión, fraude telefónico y secuestro virtual al dificultar el uso de líneas anónimas por parte de grupos criminales. Sin embargo, organizaciones civiles y expertos en derechos digitales han cuestionado la iniciativa al considerar que podría generar riesgos para la privacidad de los ciudadanos y recordar antecedentes como el Renaut y el Panaut, mecanismos similares que enfrentaron cuestionamientos legales y constitucionales.

CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS