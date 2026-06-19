Avanza registro de celulares; supera el 50% de las líneas previstas

CIUDAD DE MÉXICO.- La presidenta Claudia Sheinbaum informó que más de la mitad de las líneas de telefonía celular activas en México ya fueron registradas por sus usuarios como parte del nuevo esquema de identificación impulsado por el Gobierno federal.
Registro de celulares supera el 50% de avance
Durante su conferencia matutina, la mandataria adelantó que el próximo jueves se presentará un informe detallado sobre los avances del proceso, aunque evitó pronunciarse sobre una posible prórroga para quienes aún no han cumplido con el trámite.
“Hay más de la mitad que están registradas, entonces vamos a esperar esta semana para poder informar”, señaló. De acuerdo con cifras oficiales, en México existen 144 millones 585 mil 131 líneas celulares activas, por lo que el registro ya habría superado los 72 millones de usuarios.
Sheinbaum defendió la medida y rechazó las críticas de organizaciones y especialistas que han advertido posibles riesgos para la privacidad y la protección de datos personales. La presidenta sostuvo que el objetivo principal es fortalecer las estrategias de seguridad y facilitar las investigaciones relacionadas con delitos cometidos a través de teléfonos móviles.
“Es muy importante para fortalecer la seguridad que los teléfonos tengan asociado a una persona. Eso ayuda mucho para combatir la extorsión telefónica y otros delitos que se dan a través de los teléfonos”, afirmó. Asimismo, aseguró que los datos de los usuarios no estarán bajo resguardo del Gobierno federal, sino de las empresas telefónicas. “Quien guarda los registros son las telefónicas, no es el Gobierno”, puntualizó.
La mandataria explicó que las autoridades únicamente pueden solicitar información a las compañías en el marco de investigaciones formales relacionadas con delitos o desapariciones de personas.
Respecto a la posibilidad de ampliar el plazo para registrar las líneas, Sheinbaum señaló que la decisión será dada a conocer en los próximos días, aunque dejó claro que la intención es evitar afectaciones a los usuarios y al mismo tiempo impulsar que más personas completen el procedimiento.
La obligación de registrar las líneas telefónicas deriva de la reforma en materia de telecomunicaciones aprobada este año, la cual exige vincular cada número celular con una persona física o moral mediante CURP e identificación oficial.
El Gobierno federal sostiene que la medida contribuirá a combatir delitos como extorsión, fraude telefónico y secuestro virtual al dificultar el uso de líneas anónimas por parte de grupos criminales. Sin embargo, organizaciones civiles y expertos en derechos digitales han cuestionado la iniciativa al considerar que podría generar riesgos para la privacidad de los ciudadanos y recordar antecedentes como el Renaut y el Panaut, mecanismos similares que enfrentaron cuestionamientos legales y constitucionales.
CON INFORMACIÓN DE MVS NOTICIAS