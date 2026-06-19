De México a Escocia: otro pato mascota se vuelve fenómeno viral

Un pato mascota en Escocia conquistó las redes sociales y desató comparaciones con Merlín, el animalito sensación en México por Mundial 2026.

MÉXICO.- La fiebre por los animales aficionados del Mundial 2026 no es exclusiva de México con el pato Merlín, pues ya se ha visto a aficionados escoceses paseando a su propia ave llamada “Donny the Duck” con un chaleco de la bandera de Escocia, replicando el fenómeno viral del pato Merlín de México.

DONNY THE DUCK ES LA NUEVA COMPETENCIA DEL PATO MERLÍN DURANTE EL MUNDIAL 2026 (INTELIGENCIA ARTIFICIAL )

Merlín, el pato doméstico mexicano de dos años con su jersey tricolor de la Selección Mexicana con motivo del Mundial 2026, se pasea por las calles de la CDMX y Fan Fests, se convirtió en sensación global tras la victoria de México.

Videos de él caminando entre multitudes acumularon millones de vistas, atrayendo atención de FIFA, marcas y hasta invitaciones a eventos oficiales durante el Mundial 2026 en la CDMX.

La tendencia de los patos futboleros comenzó con Merlín y ahora la replica Escocia durante el Mundial 2026

Se han revelado imágenes y videos de la nueva competencia del pato Merlín que se viralizó en México durante el Mundial 2026: se trata de Donny the Duck, el cual ha sido visto paseando con aficionados escoceses.

DONNY THE DUCK ES LA NUEVA COMPETENCIA DEL PATO MERLÍN DURANTE EL MUNDIAL 2026 (INTELIGENCIA ARTIFICIAL )

Donny es un pato que lleva puesto un chaleco de la bandera de Escocia a un evento futbolístico del Tartan Army, imitando la moda viral del pato Merlín en México durante el Mundial 2026.

Imágenes y videos muestran al pato escocés marchando al ritmo de gaitas entre aficionados con kilts y banderas en Boston, sede de varios partidos del equipo escocés; de acuerdo con la información, la iniciativa surge como homenaje y réplica divertida al “amuleto” mexicano en el que se ha convertido el pato Merlín que conquistó redes durante el Mundial 2026.

Esta moda refleja la creatividad de las aficiones en el Mundial 2026, pues mientras Merlín se volvió ícono del orgullo mexicano incluso inspirando corridos y reacciones internacionales, los escoceses suman su versión para animar a su selección.

La presencia de ambos patos en redes ha generado comparaciones divertidas y memes; algunos usuarios celebran la “diplomacia animal” del fútbol, mientras otros apuestan por más “mascotas emplumadas” en las siguientes jornadas.

CON INFORMACIÓN DE SDP NOTICIAS