Día del Padre, vacaciones y futbol impulsarán ventas hasta en 6% en Tampico: CANACO

El presidente de CANACO Tampico consideró que la celebración del Día del Padre representa uno de los principales detonantes de consumo durante este fin de semana

Por Cynthia Gallardo

La combinación del Día del Padre, el inicio de las vacaciones de verano y el entusiasmo que despierta el torneo internacional de futbol permitirá un repunte de entre 4 y 6 por ciento en las ventas del sector comercial de Tampico, estimó la Cámara Nacional de Comercio (CANACO).

El presidente del organismo, Eduardo Manzur Manzur, señaló que existe optimismo entre los comerciantes debido a que estos factores favorecen la convivencia familiar y aumentan el consumo en restaurantes, tiendas y centros de reunión.

«Este año nosotros esperamos entre 4 a 6 por ciento de ventas arriba de lo que es el año pasado»

El dirigente empresarial explicó que los encuentros futbolísticos han generado una importante derrama económica, ya que cientos de familias y grupos de amigos se reúnen para seguir los partidos, principalmente cuando participa la Selección Mexicana.

«Convivencia, un mejor consumo, que los días de partidos los restaurantes o los lugares donde se proyecta están abarrotados; las playeras escasas en la zona sur, las reuniones entre familias y amigos son más frecuentes. Se junta este fin de semana con el Día del Padre la convivencia familiar; un partido de fútbol es un atractivo»

Manzur Manzur reconoció que durante el primer trimestre de 2026 la actividad económica presentó una disminución en comparación con el mismo periodo del año anterior; sin embargo, señaló que durante abril y mayo comenzó a observarse una ligera recuperación.

«La expectativa en junio es que empecemos a nivelar las mismas ventas que el año pasado, lo cual significa un retroceso por el tema de la inflación que no se ve reflejada en los pesos de este año con respecto al año pasado»

Pese a esto, indicó que el buen desempeño de la Selección Mexicana en el torneo mantiene un ambiente positivo entre la población y fortalece las expectativas de consumo en distintos sectores económicos.

«Las altas expectativas que genera la población de que México gane y siga avanzando, eso genera mucha economía y mucho optimismo para todos los sectores. A partir del primer triunfo de México no hay playeras de la selección en la zona sur y esto habla de que los mexicanos tenemos la camiseta bien puesta»

El presidente de CANACO Tampico consideró que la celebración del Día del Padre representa uno de los principales detonantes de consumo durante este fin de semana, al sumarse a las reuniones familiares, las salidas a restaurantes y la afición por el futbol, factores que podrían contribuir a mejorar los resultados comerciales en la zona sur de Tamaulipas durante el periodo vacacional.