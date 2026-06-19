Fiscalía confirma hallazgo de Zafar y Memo en fosa clandestina del Estado de México

CIUDAD DE MÉXICO.- Zafar Padamsee Mawani y Guillermo Jaffet Hidalgo Ortiz fueron hallados muertos en La Marquesa, Estado de México. La pareja de extranjeros fue reportada como desaparecida desde el pasado 20 de mayo en la alcaldía Tlalpan, de la Ciudad de México.

Los primeros reportes aseguran que durante las labores de búsqueda a cargo de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y la Fiscalía del Estado de Méxicon en las inmediaciones del Valle del Silencio, los cuerpos fueron hallados en una fosa clandestina, la cual estaba situada detrás de una cabaña en una zona boscosa.

Pareja acudió a una junta de negocios en Tlalpan

De acuerdo con la información disponible, la pareja extranjera acudió a una reunión de negocios en Tlalpan y horas después perdieron contacto con sus familiares y amigos, lo que derivó en que interpusieran un reporte de desaparición ante el Ministerio Público.

Los cuerpos fueron hallados a menos de un metro de profundidad en un sitio frecuentado por visitantes, situada en la comunidad de San Pedro Atlapulco, en Ocoyoacac, Estado de México. De acuerdo con corporaciones de seguridad, las labores de búsqueda incluyeron recorridos terrestres, rastraeos y trabajos de inteligencia para dar con el paradero de Zafar y Memo.

Hallaron más restos humanos en su fosa

Además de los cadáveres de la pareja, hallaron en una segunda fosa restos de otras dos personas, quienes podrían ser de origen keniano, según las primeras investigaciones. De acuerdo con la información difundida, la pareja tenía una doble nacionalidad mexicana y estadounidense y residían en Chicago, con una vivienda temporal en Huixquilucan. Antes de perder comunicación, compartieron su ubicación en tiempo real con una amigas. Horas más tarde, ambos celulares dejaron de recibir mensajes y fueron apagados. Su ultima actividad se registró a las 18:20 horas del 20 de mayo.

Su última ubicación con vida fue en la colonia Isidro Fabelas, Tlalpan FOTO: Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México

Sus familiares relataron que un día después de su desaparición se realizaron movimientos bancarios, hechos que fueron reportados ante las autoridades e integrados a la carpeta de investigación para esclarecer una posible privación de libertad. Antes de su hallazgo, solicitaron apoyo a la Embajada de Estados Unidos en México para fortalecer la búsqueda de la pareja, que comenzó a difundirse en redes sociales y en medio norteamericanos.

Actualmente las investigaciones están centradas en sus últimas llamadas, registros bancarios y rastro digital para esclarecer lo ocurrido durante su visita a Tlalpan, por lo que continúan abiertas las líneas de investigación.

CON INFORMACIÓN DE EL HERALDO DE MÉXICO