Florece talento mexicano: CBTA 117 conquista bronce mundial en Londres

La distinción fue alcanzada por Jimena Astello Méndez y Kevin Jassiel Hernández Mendoza, quienes representaron a México en una de las competencias de ciencia e investigación juvenil más prestigiosas del mundo

Por Raúl López García

TAMAULIPAS, MÉXICO.- El talento y la innovación de jóvenes tamaulipecos brillaron en el escenario internacional luego de que el proyecto FLORACTIVA, desarrollado por estudiantes del CBTA 117, obtuviera la Medalla de Bronce en la categoría de Ciencias Ambientales durante la International Greenwich Olympiad (IGO) 2026, celebrada en Londres, Inglaterra.

La distinción fue alcanzada por Jimena Astello Méndez y Kevin Jassiel Hernández Mendoza, quienes representaron a México en una de las competencias de ciencia e investigación juvenil más prestigiosas del mundo, donde participan proyectos enfocados en la sustentabilidad, la innovación y la solución de problemáticas ambientales.

El proyecto fue desarrollado bajo la asesoría del maestro Martín Abraham Reyes Lara, cuyo acompañamiento académico resultó clave para que la propuesta logrará destacar frente a iniciativas presentadas por estudiantes de distintos países.

La obtención de esta medalla coloca al CBTA 117 en el mapa internacional de la investigación estudiantil y confirma la capacidad de los jóvenes mexicanos para competir al más alto nivel en áreas científicas de impacto global.

Además del reconocimiento individual a los alumnos y su asesor, el resultado refleja el compromiso de la institución con la formación de estudiantes capaces de transformar su entorno mediante el conocimiento, la creatividad y la conciencia ambiental.

Con este logro, el nombre de México y del CBTA 117 quedó entre los mejores proyectos de Ciencias Ambientales del mundo, consolidando una participación que hoy se convierte en motivo de orgullo para la comunidad educativa y para Tamaulipas.